O co půjde? V pátek v deset dopoledne vyrazí na skifu od loděnice Dukly na Císařské louce, odkud zároveň vyjede vozítko Škoda Citgo. Půjde o to, kdo dřív dorazí k slalomářskému kanálu v Troji. Veslici i e-auto čeká zhruba dvanáctikilometrová trasa.

Zatímco Synek si bude muset poradit s vltavskými zdymadly, řidiče čeká nesnadný průjezd metropolí v dopravní špičce. „Snad budu v cíli první. Nějaká forma mi v závěru sezony ještě zůstala,“ smál se pětinásobný mistr světa, který prý takto Prahou ještě neproplouval. „Těším se, určitě to bude prima zážitek.“

V horším případě, kdyby ho mělo čekání u zdymadla příliš zdržet hrozí, že bude muset přistát a s lodí nad hlavou překážku po břehu obejít. „Snad bude řeka volná a projedu ji bez problémů,“ zadoufal Synek. Volný průjezd si ale předem domlouvat nebude.

Veslaři závodí standardně na dvoukilometrové trati, ale tucet pražských kilometrů by Ondřeji Synkovi neměl vadit. „Za mlada jsme na veslicích sjížděli Labe. Za den by se možná dalo ujet i sto kilometrů,“ uvažoval. Taková dálka ho rozhodně nečeká. „Uvidí se, kdo bude rychlejší,“ usmál se rodák z Brandýsa nad Labem, jehož případná výhra nijak neobohatí. „Jde jen o čest.“

K odpočinku nadcházejících týdnů bude patřit dovolená. „Pojedeme do Řecka. Musím dětem vynahradit, že jsem s nimi v létě nikde nebyl,“ poznamenal otec dvou školou povinných dětí. Čeká ho i cesta do Tokia, ale cílem není vyzkoušet si olympijskou dráhu. „Chci to tam hlavně okouknout, aby mě pak nic nepřekvapilo.“

Mezi jeho první a s největší pravděpodobností poslední olympiádou bude příští rok rozpětí šestnácti let. „To je dost dlouhá doba. Dříve nebylo tak těžké se na hry probojovat. Ani jsem nebýval tak nervózní jako letos, jestli se tam dostanu,“ dodal šestatřicetiletý veslař.