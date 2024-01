/NA SKOK DO NFL/ Nachází se v pozici, která na první pohled vypadá prachbídně. Přesto v klubu panuje optimismus, jenž nezažili minimálně posledních pět let. Organizace Chicago Bears totiž bude druhý rok po sobě na draftu NFL vybírat z první pozice. Jenže zatímco vloni Medvědi skončili na posledním místě ligy, letos odměnu v podobě první volby drží zásluhou neuvěřitelného trápení jiného týmu. A díky tomu jsou v unikátním postavení. Novoročním dílem pravidelné rubriky Deníku opět provází expert a podcaster Matěj Hejda.

Majitel Caroliny Panthers v NFL a jeden z nejbohatších lidí na světě David Tepper. | Foto: Profimedia

Když v sezoně 2022 vyhráli pouze tři soutěžní utkání, byli na samotném chvostu celé NFL. První volba na nadcházejícím draftu tak měla být alespoň malou útěchou. Tam jdou totiž většinou na řadu nejtalentovanější quarterbaci ročníku. Borci, co hrají na nejdůležitější pozici v americkém fotbale.

Bears však s mladým Justinem Fieldsem řešili jiné otazníky v sestavě, a tak bylo zřejmé, že svoji výhodnou pozici vymění. Přihlásila se organizace Carolina Panthers a za první volbu draftu poslala Chicagu hvězdu na pozici wide receivera D.J. Moorea a k tomu balíček draftových pozic – včetně své první volby na draftu 2024.

A teď malý střih o rok později. Situace vypadá asi takto: Utrápená Carolina s jedničkou draftu 2023 Brycem Youngem za celou sezonu vyhrála pouze dvě utkání a skončila na posledním místě tabulky NFL. Žádná útěcha je však nečeká, první volba totiž putuje díky necelý rok staré výměně právě do Chicaga.

Panthers s drobným quarterbackem Brycem Youngem hodně zariskovali. Talentovaných quarterbacků, kteří mají sotva 180 centimetrů, v NFL neuspělo mnoho. A když k tomu přidáte slabou ofenzivní lajnu, přestárlé wide receivery a kouče, co se pakoval už v půlce sezony, recept na neúspěch máte jasný.

To se bohužel pro majitele Davida Teppera potvrdilo. Další riskantní tah jeho klubu nevyšel. A zdaleka ne poprvé. Frustraci jeden z nejbohatších lidí planety ukázal v posledním kole, když ze své lože na stadionu v Jacksonville hodil na domácí fanoušky kelímek s pitím. Za tento směšný blikanec jej liga potrestala pokutou 300 tisíc dolarů.

Carolinu tak čeká těžká cesta zpátky mezi silné týmy NFL. To v Chicagu po letech zmaru panuje opačná nálada. Tým v druhé půlce sezony udělal výkonnostní progres. Obrana patřila k nejlepším v lize. Stále pouze 24letý quarterback Justin Fields ve své třetí sezoně v NFL zaznamenal pokrok. Ten potvrdil o víkendu proti Atlantě, které Bears nasázeli 37 bodů.

Bude mu to však stačit? O to běží. Fields se zlepšil jako passový quarterback, stále má ale problémy ve čtení obran a v rychlém procesování situace před sebou. Generální manažer Bears Ryan Poles má možnost druhý rok po sobě vybrat svého quarterbacka budoucnosti.

Zůstane „věrný“ zlepšujícímu se Fieldsovi a opět draze vymění první volbu někomu, kdo se bude ucházet o talentovaného quarterbacka z univerzity? V rozhodování je však důležitý i finanční faktor. Fieldse brzy čeká vyjednávání o další smlouvě, případný nováček hraje první tři až čtyři sezony v NFL za výrazně nižší částku. Jak se jeden z nejstarších klubů v NFL rozhodne, to se dozvíme až v následujících měsících.

„Obě možnosti mohou vést k úspěchu. Buďto si klub vybere talent, kterému věří ještě víc a bude ho mít v následujících letech levně, nebo kolem Fieldse díky tolika výběrům na draftu postaví opravdu silný tým. Velmi výrazný vliv na osud klubu měla ta loňská výměna, naprostý jackpot,“ popisuje situaci analytik NFL Louis Riddick.

Americký fotbal doma:

Quarterback Jan Dundáček se stal po osmé nejužitečnějším (MVP) hráčem Snapbacks ligy amerického fotbalu. Legendární quarterback dovedl Gladiators k druhému titulu v historii klubu před domácími fanoušky a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Tipsport Czech Bowlu.

Současný lídr Bears má navíc ještě jednu malou šanci, jak přiklonit svůj osud u Bears na svoji stranu. V neděli ho čeká poslední zápas sezony proti největšímu rivalovi z Green Bay. Místním Packers stačí výhra a na poslední chvíli se mohou dostat do play-off. Chicago má o jednu výhru v sezoně míň a je ze hry o vyřazovací část.

Překazit však rivalovi cestu do play off a uzavřít sezonu na vítězné vlně je velká motivace. Bears navíc Packers neporazili pět let. Dokáže Fields a spol. v posledním zápase šokovat favorita utkání a vylepšit si tak pozici u svého šéfa?

MATĚJ HEJDA, OLIVER GOLD