/NA SKOK DO NFL/ Prokletí slavného klubu Dallas Cowboys ve vyřazovacích bojích zámořské NFL nemá konce. A po nedávném potupném kolapsu s Green Bay se čekání zklamaných fanoušků protáhne minimálně o další sezonu. Věhlasná organizace sice letos zažila velice vydařenou základní část, navzdory tomu se však tým z Dallasu poroučí z play-off hned po úvodním kole. Není tak žádným překvapením, že pohár trpělivosti začíná pomalu ale jistě přetékat. Dalším dílem pravidelné rubriky Deníku provází již tradičně expert a podcaster Matěj Hejda.

Fotbalisté Dallasu Cowboys se musí smířit s další krutou porážkou v play-off zámořské NFL. | Foto: Profimedia

Už se z toho stala tradice. Ambiciózní Dallas Cowboys postoupí do play-off s vysokým očekáváním, které ale skončí rychlým a krutým vystřízlivěním. Podle deníku Forbes jsou přitom Cowboys s velkým náskokem nejhodnotnějším týmem v celé NFL. Ani hodnota v neuvěřitelné výši 9 miliard dolarů však nezaručuje v zámořské lize úspěch.

Slavná značka se naposledy probojovala do konferenčního finále v roce 1996, tehdy to Cowboys nakonec dotáhli až ke slavnému Super Bowlu. Od té doby ale prožívají jedno play-off zklamání za druhým.

Hlavní trenér Mike McCarthy dovedl Dallas ke třem sezonám v řadě s bilancí 12 výher a 5 porážek, což je velice slušná bilance. S quarterbackem Dakem Prescottem tak Cowboys postoupili do vyřazovacích bojů s jasným cílem vrátit se do Super Bowlu. Jenže…

Další ostuda a pískot domácích fanoušků

Ani jeden ze tří pokusů této dvojici nevyšel. Nejprve Cowboys vypadli z play-off poté, co útoku při závěrečném tlaku o obrat amatérsky vypršel čas. Loni pak Dallas nestačil opět na San Francisco 49ers a vypadl už v divizním kole, když jeho obávaný útok zaznamenal v zápase pouze 12 bodů.

„Letos ovšem máme nejsilnější tým, navíc hrajeme doma. Čekám, že půjdeme daleko,“ pochvaloval si bizarní majitel klubu Jerry Jones.

Do třetice všeho dobrého? Ani náhodou. McCarthy s Prescottem museli proti Green Bay Packers zkousnout asi největší blamáž v historii klubu. Packers se se svým mladým týmem vrhli na Cowboys a od začátku jasně dominovali. Ještě v prvním poločase vedl papírový outsider už 27:0.

Přitom Packers mají nejmladší tým v lize a zkušenosti s bojem o titul měla před tímto zápasem pouze hrstka hráčů. Quarterback Jordan Love však v zápase exceloval. Naopak štědře placený Prescott za stavu 0:20 před koncem prvního poločasu celou situaci ještě zhoršil nepřesným passem do rukou Savage z Packers. Ten uloupený míč vrátil pro touchdown a navýšil tak na propastných 27:0.

Druhý poločas se tak v podstatě jen dohrával a domácí fanoušci svůj tým hlasitě vypískali. Packers se nyní dokonce mohou pyšnit více výhrami v play-off na stadionu v Dallasu než samotní Cowboys. „Tohle byla snad nejpotupnější porážka Cowboys ve vyřazovacích bojích,“ zaznělo v podcastu GM Shuffle.

Trapnou prohru těžce nesly především bývalé hvězdy organizace. Nejkritičtější byl po zápase Michael Irvin, člen síně slávy NFL, který byl s Cowboys u tří vyhraných Super Bowlů. „Když jsem do Dallasu přišel, tak jsem viděl, co hráči přede mnou udělali pro Cowboys. Vybudovali tuhle slavnou značku, přinesli klubu trofeje. Mou prací bylo navázat na jejich odkaz. Vy jste to nedokázali, všichni musíte skončit!“ křičel Irvin ve svém videu.

A co bude dál? Budoucnost McCartyho i Prescotta v Dallasu je nyní hodně nejistá. V tomto dokáže být NFL opravdu krutá. McCarthy dovedl tým třikrát po sobě ke 12 výhrám v základní části. Prescott byl zase v průběhu sezony v konverzaci o nejužitečnějšího hráče ligy. Třetí společný propadák v play-off však může oba nasměrovat z Dallasu pryč.

Jednaosmdesátiletý majitel Jerry Jones musel přihlížet další porážce v play-off a může tak opět pouze vzpomínat na slavné doby Cowboys z 90. let. Teď bude naopak řešit, co dál. Co má s týmem udělat, aby nejslavnější organizaci v zámoří konečně probojoval až do Super Bowlu?

Minimálně do té doby však bude jeho tým opět terčem vtipů. Posměšný pokřik „tohle je náš rok“ u rivalů Dallasu pomalu zlidověl. Kolaps v závěrečné fázi sezony už nikoho nepřekvapuje. Fanouškům Cowboys zřejmě nezbývá než znovu povzdechnout a říct si: „Tak snad za rok.“

MATĚJ HEJDA, OLIVER GOLD