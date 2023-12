/NA SKOK DO NFL/ Dlouhé roky dominovali celé zámořské soutěži. Vybudovali monstrum, které za dvacet let vyhrálo hned šest Super Bowlů, a každoročně patřili k největším favoritům na zisk titulu. U fanoušků dalších 31 týmů ligy tak platili za úhlavního nepřítele číslo jedna. Teď jsou však u úplného dna NFL. Organizace New England Patriots se s dvěma vyhranými zápasy krčí na předposledním místě tabulky a nachází se na zřejmě největší pomyslné křižovatce v historii klubu.

Jedno z nejúspěšnějších spojení v historii NFL: Tom Brady (vlevo) a kouč Patriots Bill Belichick. | Foto: Profimedia

Léta plná úspěchů jim na tuzemské scéně zařídila nálepku nejpopulárnějšího týmu zámořské NFL. I pro méně znalé fanoušky bylo duo Brady-Belichick obrovským symbolem amerického fotbalu. Nejúspěšnější hráč s nejúspěšnějším trenérem v historii soutěže. Tomu je ale již několik let konec a dnes je zřejmé, že Patriots čeká zpátky na vrchol zdlouhavá a nejistá cesta.

V uplynulém víkendu „oslavil“ legendární kouč Bill Belichick 424. zápas na sideline Patriots. Stal se tak třetím koučem s nejvíce zápasy v jedné organizaci. Pouze legendy minulého století Tom Landry a George Halas působily v jednom klubu déle než on. Oslavy však vůbec nebyly na místě. Patriots utrpěli na domácí půdě trapnou porážku od Los Angeles Chargers 0:6.

Naprostá rezignace, štve bývalou hvězdu Patriots

Nevšední výprask. Za celý zápas nedokázali hráči New England ani jednou skórovat, přidat touchdown či zaznamenat field goal. To je něco, co se v novodobé ofenzivnější éře NFL téměř nevidí. Přitom defenzíva hraje v posledních týdnech dobře, Patriots v uplynulých třech kláních vždy inkasovali 10 a méně bodů. Počin, který většinou stačí na klidnou výhru.

Ne však v případě letošních Patriots, ti ve všech třech duelech prohráli. Takovou bilanci slavná liga zažila naposledy v roce 1938. „Je to ponižující. Nikdy mě nenapadlo, že Pats pod vedením Belichicka budou na hřišti předvádět takové výkony. Od konce Bradyho je to každý rok horší a horší. Letos je to ale naprostá rezignace,“ nebral si servítky bývalý hráč Patriots Jason McCourty v pořadu Good Morning Football.

Jeho parťák Michael Robinson šel ve svém vyjádření ještě dál. „Jejich cíl je jasný. Chtějí jedničku draftu. V posledních týdnech se ani nesnaží vyhrávat, je to očividné. To bych od týmu Billa Belichicka nikdy nečekal,“ má jasno vítěz slaveného Super Bowlu se Seattle Seahawks.

A na Robinsonově tvrzení rozhodně něco bude. Patriots několik dekád nezažili tak bídnou sezonu jako letos. Už dávno jsou ze hry o play-off a špička draftu 2024 vypadá velmi dobře. Zvláště jeden z talentovaných quarterbacků by se Patriots extrémně hodil. Za tři roky náhradu za Toma Bradyho nedokázali najít. Tohle se tedy jeví jako ideální příležitost.

Bude u toho všeho i legendární kouč?

Přítomnost legendárního stratéga už se ovšem jeví spíše jako hodně nepravděpodobná. Právě on v klubu zastává nejen roli kouče, ale i generálního manažera. Stavba kádru tak jde jednoznačně za ním. A ten je v posledních letech jeden z nejhorších v celé soutěži. Podle zpráv z New England je zřejmé, že po sezoně u Pats skončí. Bude to však zárověň i konec jeho veleúspěšné kariéry?

Legendární kouč na lavičce New England Patriots Bill Belichick.Zdroj: Profimedia

Majitel Patriots Robert Kraft by ho přitom nejradši vytrejdoval do jiného klubu. I přes šílenou sezonu by o kouče s jeho vizitkou byl u řady klubů velký zájem. Je však možné, že slavný kouč si svým způsobem vytrucuje vyhazov a pak si nakonec bude moct vybrat sám, kam zamíří. O variantě, že by 71letý kouč po sezoně skončil úplně, se v zámoří téměř nemluví.

Jaké kluby by mohly mít zájem o jeho služby? Hodně se mluví o Panthers, kteří jsou zatím jako jediný tým v letošní sezoně ještě horší než Patriots. V sezoně vyhráli pouze jedinkrát. Jeden z nejbohatších lidí na světě, majitel David Tepper, by však Belichicka určitě dokázal zaplatit.

Carolina ale není příliš lákavá adresa. Los Angeles Chargers by díky talentovanému quarterbackovi Justinu Herbertovi mohli být zajímaví pro nejúspěšnějšího kouče v historii ligy, ale tam by naopak mohly být problémem platové podmínky. Zmiňují se i silné týmy jako Bills či Cowboys. Tam se ale rozhodne, jak dopadnou v závěru letošní sezony. Bez úspěchu v play-off by se nejspíš čekaly změny.

Do konce utrápené sezony chybí Patriots posledních pět zápasů, pak téměř jisté spojení Belichick – Patriots definitivně skončí. Dosáhne nakonec slavný klub na jedničku draftu, nebo letošní tým bez duše dokáže vyhrát ještě nějaký zápas? Šanci aspoň na malou nápravu mají již ve čtvrtek v noci proti Pittsbughu Steelers.

Fanoušci Patriots si ale teď už přejí jediné: Rázný řez do struktury klubu a ideálně první volbu draftu 2024, která může být novým začátkem k znovu úspěšné budoucnosti. Dočkají se?

