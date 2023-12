/NA SKOK DO NFL/ Zase o rok delší. Čekání zoufalých fanoušků New York Jets na play-off zdaleka nekončí. Po víkendové ostudné prohře 0:30 s Miami Dolphins je už stoprocentně jisté, že to bude již třináctá sezona v řadě bez jediného zápasu o vytouženou Lombardi Trophy. V NFL byste nenašli tým, jenž by na účast ve vyřazovacích bojích čekal déle než právě „Green Gang“. A ne pouze v lize amerického fotbalu, ale i napříč všemi profesionálními sporty v USA. Předvánočním dílem pravidelné rubriky Deníku opět provází expert a podcaster Matěj Hejda.

Slavný quarterback Aaron Rodgers toho letos v dresu NY Jets příliš neodehrál. A trápení slavné organizace pokračuje. | Foto: Profimedia

„Je to už děsně frustrující…Snad se ještě dočkám,” přiznává dnes již 80letý legendární quarterback klubu Joe Namath, jenž před více než padesáti lety dovedl Jets k jejich jedinému Super Bowlu v historii.

Přitom před začátkem letošní sezony vypadalo všechno tak optimisticky. Neschopnost dlouhé roky získat franchise quarterbacka a špatný skauting mladých talentů byl rázem pryč. Mladý kádr Jets udělal v loňském ročníku skutečně velký progres.

Wide receiver Garrett Wilson se stal ofenzivním nováčkem roku 2022. Cornerback „Sauce” Gardner naopak nejlepším defenzivním mladíkem v lize. Obrana pod koučem Robertem Salehem patřila k nejlepším v soutěži a týmu tak chybělo jediné: schopný quarterback, pod kterým tým nebude ztrácet téměř vyhrané zápasy.

Zachrání nás, slibovali si fanoušci od Rodgerse

Po dlouhých jednáních s Green Bay Packers se klubu z New Yorku podařilo přivést jednoho z nejlepších za poslední dvě dekády v NFL. Nestárnoucí Aaron Rodgers, čtyřnásobný MVP NFL, si vybral právě Jets. Klub, jenž neúspěšně desítky let řeší zapeklitou pozici quarterbacka, a teď měl najednou k dispozici jednoho z nejtalentovanějších borců v historii zámořské soutěže.

Rodgers opustil „svůj” Green Bay po dlouhých osmnácti letech. V devětatřiceti se z nejmenšího města NFL stěhoval rovnou do New Yorku. Co na tom, že za pár měsíců mu bude čtyřicet. Nás rozhodně zachrání, říkali si fanoušci.

Úplně však zapomněli, že Rodgers v poslední sezoně v Green Bay nezvykle často chyboval, hned dvanáct jeho přihrávek zachytili během ročníku obránci soupeře. Takové statistiky neměl celých 14 let. Rodgers je navíc svéráz, nevyjde úplně s každým. Spoustu věcí si bere osobně, vedení Packers z něj roky bolela hlava a fandové vášnivě diskutovali, kam si to namíří dál. Výměna byla i pro ně nakonec určitým vysvobozením.

Hororový start velké posily

Nadšení fanoušci Jets si ovšem novou hvězdu mohli užít pouze tři a půl minuty. A to doslova. V zahajovacím zápase s Buffalo Bills totiž po regulérním stržení obráncem na zem musel ze hry odstoupit. Hned při prvních zpomalených záběrech bylo jisté, že si poranil achilovku. To následně potvrdila i další vyšetření magnetickou rezonancí. Přetržená levá achilovka, Rodgers má po sezoně a sen fanoušků Jets o play-off zase mizí v dáli.

„Nemusí, mají skvělou obranu, ta je může do play-off dotáhnout,” dával naději fanouškům novinář Peter Schrager a připomněl, že i s náhradníkem Zachem Wilsonem Jets úvodní zápas dokázali vyhrát 21:16 v prodloužení. Mladý Wilson navíc nebyl jen kariérním náhradníkem.

Nedávná dvojka draftu 2021 měla být velkou budoucností Jets. Jak už to ale v klubu bývá, první dvě sezony z jeho strany byly spíš plné školáckých chyb, a i proto klub tolik prahnul po zkušeném quarterbackovi, od kterého by se Wilson mohl učit. Stačilo však jen několik málo vteřin a co se v offseason naučil, musel okamžitě ukázat na hřišti. Velice těžká situace.

Americký fotbal doma:

Česká Snapbacks liga už zná své účastníky pro sezonu 2024. Do nejvyšší ligy se vrací Pardubice Stallions, kteří letos vystřídají Brno Alligators.

Po výhře nad silnými Bills přišly tři prohry a začalo být jasné, kam tato sezona směřuje. Vítězství nad Broncos, Eagles a Giants vrátily Jets do hry, ale útok zdaleka nepodával stabilní výkony. A tak zákonitě přišla pětizápasová série porážek. Wilsona dokonce vystřídal třetí quarterback týmu Tim Boyle. Zlepšení to ale nepřineslo.

Hvězdný Rodgers sice urychlil rehabilitaci a zdálo se, že po Vánocích bude moci nastoupit do dvou zbývajících zápasů sezony, Jets ale už v půlce prosince přišli o jakoukoliv šanci na play-off. Wilson ani ve své třetí sezoně v NFL nepřesvědčil. Obrana šla během sezony s výkony dolů. Trenér a generální manažer Joe Douglas se dostali pod obrovský tlak.

„Šílená sezona. A co je nejhorší, v klubu si to vyhodnotí, že za všechno může pouze zranění Rodgerse, že s ním by byl tým jasně v play-off. Přitom mají jednu z nejhorších ofenzivních lajn v NFL. Za tou by měl problémy i dnes už čtyřicetiletý Rodgers. Obrana se zhoršila,” má jasno expert a bývalý generální manažer Cleveland Browns Michael Lombardi.

Fandům pohopitelně došla trpělivost. V posledních zápasech jich na MetLife Stadium chodilo mnohem méně. Chtějí výsledky a žádají, aby někdo za další katastrofickou sezonu nesl odpovědnost. Dočkají se? Žádní jiní fanoušci v NFL, MLB, NBA nebo NHL nečekají na účast v play off tak dlouho…

MATĚJ HEJDA, OLIVER GOLD