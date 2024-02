Roste Bradymu konkurence? Horká diskuse o hegemonovi NFL je po Super Bowlu zpět

/NA SKOK DO NFL/ Zámořská NFL zapisuje do své bohaté historie další dynastii. Kansas City Chiefs ovládli Super Bowl již potřetí za posledních pět let a jako prvnímu týmu po dlouhých 19 letech se jim navíc podařilo obhájit mistrovský titul. Kralování Chiefs však může pokračovat i nadále. Dotáhne se úspěšný quarterback Patrick Mahomes na legendárního Toma Bradyho? Posledním dílem rubriky Deníku v rámci letošní sezony opět provází expert a podcaster Matěj Hejda.

Hvězdný quarterback Kansasu Patrick Mahomes. | Foto: Profimedia