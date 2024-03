/NA SKOK DO NFL/ Měl být hlavním spasitelem a následníkem legend Johna Elwaye a Peytona Manninga. Místo toho je ovšem ústřední postavou možná nejhoršího trejdu v historii zámořské NFL. Russell Wilson, bývalá hvězda Seattle Seahawks, byl po dvou slabých sezonách v Denveru z klubu začátkem týdne nadobro vyhozen. Jako nechtěný, ale za to s rekordní výslužkou v astronomické hodnotě 85 milionů dolarů. Posezonním dílem pravidelné rubriky Deníku provází již tradičně expert a podcaster Matěj Hejda.

Slavný quarterback zámořské NFL Russell Wilson. | Foto: Profimedia

Od snového konce legendárního Peytona Manninga v Super Bowlu 2016 sháněli v Denveru kvalitního quarterbacka. Na draftu, ve free agency, zkrátka kdekoliv. Trevor Siemian, Paxton Lynch, Brock Osweiler, Drew Lock, Teddy Bridgewater a řada dalších. Během pouhých šesti sezon se jich na nejdůležitější pozici v americkém fotbale vystřídalo hned deset.

Super Bowl byl opět rekordní. Cena za reklamu se vyšplhala do závratných výšin

A to má do nějaké stability hodně daleko. Jedno však měli všichni společné. Ani jeden z quarterbacků nedokázal Broncos v průběhu následujících let přinášet na hřišti pravidelná vítězství.

Generální manažer klubu George Paton se proto rozhodl pro rázný krok. V Seattlu si vyhlédl hvězdného quarterbacka Russella Wilsona a získal ho za dva výběry v prvním kole draftu, dva v druhém kole, jeden v pátém a hráče Drewa Locka, Noaha Fanta a Shelbyho Harrise.

Americký fotbal doma:

Dvojnásobný nejužitečnější obránce Snapbacks ligy Tyrone Clark přestoupil před sezonou z Přerova do Nitry Knights.

Odvážný krok, ale experti ho v tu chvíli hodnotili jako jednoznačné vítězství Broncos. „Konečně získali, co půl dekády hledali. Prověřeného quarterbacka, co stabilizuje pozici. Seattlu se draftové pozice budou hodit, ale teď nemají starting quartebacka,” říkal tehdy Dan Orlovsky, analytik ESPN.

Už se ale tolik nemluvilo o tom, že Russell Wilson, jenž už v Seattlu patřil k nejlépe placeným hráčům NFL, si na nové adrese vyjednal ještě lepší podmínky. Nabídli mu totiž nový kontrakt na pět let. Teď to ale potvrdit na hřišti.

Hodně drahý a nepovedený špás v Denveru

První sezona však dopadla naprosto katastrofálně. Wilson ve spojení s novým koučem Nathanielem Hackettem odehrál nejhorší ročník ve své kariéře. Špatná příprava, chabý play calling ofenzivního trenéra a rostoucí počet interceptionů měly za následek, že někdo z dua se musel pakovat.

Wilson to po prvním roce monstrózní smlouvy mohl být jen těžko, kratší sirka tak zůstala pro trenéra Hacketta. Vedení Broncos vzápětí sáhlo po velkém jménu na pozici hlavního kouče. Seana Paytona přivábili z New Orleans Saints, kde strávil veleúspěšný kouč sezonu 2022/23. A jestli měl někdo zachránit skomírající Wilsonovu kariéru, tak právě Payton.

Statisticky se to rozhodně povedlo. Wilson naházel 26 touchdownů a pouhých 8 interceptionů, proti první sezoně v Coloradu výrazné zlepšení. Proher ale bylo hodně. V poslední třetině sezony bylo zřejmé, že Broncos pod vedením již legendárního kouče půjdou jinou cestou. Poslední dvě utkání sezony tak dohrál náhradník Jarrett Stidham.

Taylor Swift hýbe slavným Super Bowlem. Marketingový jackpot, má jasno expert

Tohle spojení od začátku nefungovalo na hřišti ani mimo něj. Payton si chce vybrat svého quarterbacka budoucnosti a Wilson se pro něj stal přebytečným. Jenže za jakou cenu…

Bývalá ikona Seattlu dostala v nové pětileté smlouvě garantovaných 124 milionů dolarů a o ty nepřijde. V první sezoně dostal 57 milionů, v té druhé „jen” 28 milionů. Salary Cap Broncos navíc další sezony zatíží 85 milionů dolarů „dead money”. To je vskutku hodně nepovedený špás.

A diskuse je rozhodně na místě. Jedná se o nejhorší trejd v historii NFL? Pro některé experty ano, jiní nabízí výměnu Cleveland Browns pro quarterbacka Deshauna Watsona, který ihned dostal dokonce 230 garantovaných milionů dolarů a Browns se ho teď nedokážou jen tak zbavit.

Možná ta úplně nejhorší výměna pochází z konce 80. let, kdy Minnesota Vikings poslali obrovské množství draftových pozic za hvězdného running backa Dallas Cowboys Herschela Walkera. Ten však u Vikings rychle uvadl a Cowboys z obdržených picků nadraftovali několik klíčových hráčů, kteří slavnému týmu zkraje devadesátých let pomohli ke třem vítězstvím v Super Bowlu.

Tomu asi výměna pro Wilsona může jen těžko konkurovat, přesto jsou Broncos i s hvězdným koučem v nesmírně těžké situaci. Russell Wilson se však o práci bát nemusí. Za levno ho v další sezoně NFL ještě určitě nějaký tým vyzkouší.

MATĚJ HEJDA, OLIVER GOLD