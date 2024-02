/NA SKOK DO NFL/ Před čtyřmi lety proti sobě šli jako jedni z nejlepších hráčů na své pozici v celé NFL. Slavný Travis Kelce a George Kittle, skutečně nejlepší tight endi posledních let. Z vítězství v prestižním Super Bowlu se nakonec radoval prvně jmenovaný, když Chiefs otočili vývoj utkání ve čtvrté čtvrtině a vyhráli 31:20. „Vrátím se s odplatou,“ pronesl však ještě na hřišti tehdy poražený Kittle. A právě teď přichází jeho chvíle. Dalším dílem pravidelné rubriky Deníku opět provází expert a podcaster Matěj Hejda.

Ústřední ikona San Francisco 49ers George Kittle. | Foto: Profimedia

Už druhou neděli v únoru si to obě superhvězdy zámořské NFL rozdají v rámci věhlasného Super Bowlu znovu. Kdo protentokrát vyhraje velkou odvetu nejsledovanější sportovní události v Severní Americe?

Z Kelceho se stala světově sledovaná sportovní postava. Jeho půlroční vztah se zpěvačkou Taylor Swift jej katapultoval mezi ikony showbyznysu. Dvojnásobný vítěz Super Bowlu ale neexceluje pouze před mikrofonem a foťáky senzacechtivých novinářů. Na hřišti stále patří k dominantním hvězdám Chiefs a v letošním play-off opět ukázal, že hned po Patricku Mahomesovi je to druhý nejdůležitější hráč svého týmu.

V průběhu konferenčního finále navíc překonal rekord Jerryho Rice v počtu zachycení ve vyřazovacích bojích. Nyní se toto číslo zastavilo na 156. Prozatím. V celém zápase měl Kelce 11 zachycení z 11 přihrávek pro 116 yardů.

I přes vysokou herní kvalitu se ale hodně mluví o tom, že letošní Super Bowl může být zároveň jeho posledním duelem v kariéře. Nelze totiž vyloučit, že bude po bitvě o titul následovat svého o 2 roky staršího bratra Jasona do sportovního důchodu. Stejně jako jeho spoluhráči se však bude chtít loučit se sezonou (a možná i celou kariérou) jako držitel dalšího zlatého grálu.

Pojďme se teď ale podívat na tight enda na druhé straně barikády. George Kittle sice pro nefanoušky amerického fotbalu není tak známý jako Kelce, na hřišti je to však naprosto srovnatelná hvězda.

Dokonce je pro mnohé nejkomplexnějším tight endem v současné NFL. Kelce za utkání předvede několik fantastických zachycených míčů, Kittle k tomu ještě přidá perfektní bloky v běhové hře a po zachycení přihrávky není v NFL příliš hráčů, které by bylo těžší složit k zemi.

To ukázal i v nedělním NFC Championship Game. Detroit Lions dokázali favorita zápasu hodně zaskočit a v poločase vedli už 24:7. Domácí fanoušci byli v šoku, obrana 49ers nestíhala a na sideline domácích byla cítit nervozita. Tedy až na jednoho hráče. Vtipkař George Kittle místo toho uklidňoval své spoluhráče. „Je to jen o 17 bodů, hůř už hrát nemůžeme. Ve druhém poločase na ně vlítneme,“ pokřikoval odhodlaně.

A domácí 49ers skutečně zapnuli. Ofenzíva se rozjela a Lions začali kupit chyby. Hlavně kouč Dan Campbell se musel po zápase hodně červenat. Jeho riskantní cally sice pomohly Detroitu mezi elitní čtyřku, nakonec je ale stály účast v Super Bowlu. Lions si sami prohráli zápas, San Francisco předvedlo neskutečný comeback a vyhrálo 34:31.

„Nebudu lhát, zahnali nás do kouta. Nakonec ale slavíme my,“ radoval se na pódiu showman George Kittle. Ten se teď postaví dvojnásobným šampionům z posledních čtyř let. Kansas City Chiefs jsou nezpochybnitelná špička poslední pětiletky.

Nicméně ani 49ers nejsou žádní otloukánci. V posledních pěti letech jsou pravidelně nejlepším týmem v rámci NFC. A ve všech těchto týmech byl právě George Kittle velkou součástí a jednou z největších hvězd ofenzívy. Nadcházející Super Bowl v Las Vegas bude dost možná jeho poslední možností svého konkurenta porazit.

Většina pozornosti se bude pochopitelně věnovat Kelcemu. To on se během pár měsíců stal ikonou NFL. O čtyři roky mladší Kittle má ale o motivaci rozhodně postaráno. Vylézt ze stínu svého soka a radovat se z premiérového Super Bowlu. Zvládne to?

MATĚJ HEJDA, OLIVER GOLD