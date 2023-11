Vyhrál dva Super Bowly a má za sebou bohatou desetiletou kariéru v NFL, během níž si vydobyl pověst jednoho z nejlepších hráčů ligy. Travis Kelce je však velmi úspěšný i mimo hřiště. Se svým bratrem Jasonem mají unikátní podcast a v posledních měsících se horlivě řeší také jeho vztah se slavnou zpěvačkou Taylor Swift. Zamíří hvězda Kansas City Chiefs po sezoně do sportovního důchodu? Druhým dílem rubriky Deníku „Na skok do NFL“ opět provází expert a podcaster Matěj Hejda.

Hvězda Kansas City Chiefs a zároveň celé NFL Travis Kelce | Foto: Profimedia

Viděli fanoušci amerického fotbalu poslední Kelce Bowl? Oba bratři se proti sobě utkali v pondělním zápase 11. kola NFL. Tentokrát oproti poslednímu Super Bowlu zvítězil starší Jason v dresu Philadelphia Eagles. Při síle obou týmů je ovšem celkem pravděpodobné, že poslední šancí na zopakování bratrského duelu Jasona a Travise bude případná repríza loňského finále.

Jason byl přitom blízko ukončení aktivní kariéry už po uplynulé sezoně, při které dokonce americká streamovací služba Amazon Prime natáčela dokument. Ten měl zaznamenat právě velkolepý závěr kariéry zkušeného hráče. Nakonec z toho byl úchvatný příběh finálového zápasu proti svému mladšímu bratrovi.

Konec jedné životní kapitoly Jasona Kelceho je však blízko a bylo by opravdu velkým překvapením, kdyby nastoupil i do příští sezony. To jeho bratr Travis v minulosti o konci kariéry veřejně nemluvil. Až nyní, když se rozpovídal v rozhovoru pro Wall Street Journal. „Přemýšlím o konci kariéry více, než by si kdo představil,“ svěřila se hvězda Kansas City.

Po deseti sezonách v NFL a stejném počtu operací se však není čemu divit. Ve 34 letech dosáhl Kelce velkých úspěchů individuálních i týmových. S Chiefs získal celkem dva Super Bowly a pro některé bude tím nejlepším tight endem v historii slavné zámořské ligy. Ještě v červnu ovšem jakékoliv diskuze ohledně konce kariéry odmítal. „Dokud kola neodpadnou,“ odpověděl tehdy na dotaz, jak dlouho si myslí, že ještě bude hrát.

Nyní to ale vypadá, že změnil názor. Chiefs v letošní sezoně sice opět bojují o čelo konference AFC, ale útok zdaleka nepředvádí dominantní výkony z posledních let. V myšlenkách na triumf je nyní drží především pevná obrana.

K tomu navíc Travis prožívá novou životní kapitolu mimo hřiště. Přestože je velkou hvězdou NFL, tak jeho vztah s úspěšnou zpěvačkou Taylor Swift jej dostal do úplně jiné úrovně a odlišného způsobu života. Například během volného týdne odcestoval Kelce s partnerkou na její koncert v Argentině.

Společný bratrský konec?

Motivací ke konci kariéry však může být i jeho bratr Jason. Oba sice stále patří ke špičce zámořské soutěže, ale věk a zranění jsou v této lize neúprosné. Společný konec kariéry by byl velkolepou tečkou za oslnivou kariérou bratrského dua.

Snad ještě hezčí by to bylo při finálové repríze NFL. Další bratrský souboj o titul přitom není vůbec nemožný, protože Eagles i Chiefs patří mezi nejlepší týmy letošní sezony. Eagles mají momentálně lepší formu, což také potvrdili pondělní výhrou nad Chiefs, a drží rovněž nejlepší poměr výher v lize.

Chiefs zase mají ve svých řadách fenomenálního quarterbacka Patricka Mahomese. Jen těžko je můžete odepisovat.

Hvězda NFL Travis Kelce po boku své přítelkyně a slavné zpěvačky Taylor SwiftZdroj: Profimedia

Blížící se konec této kapitoly je ale pro oba hráče nevyhnutelný. Z hřiště se tak dost možná definitivně přesunou za mikrofon. Jejich podcast New Heights totiž vychází každý týden a v USA je extrémně úspěšný. Oba svou popularitu dokázali vytěžit i mimo hřiště a zámořské firmy se mermomocí přetahují o to, aby se stali tváří jejich značky.

Slávě z úspěchu bratrské dvojice neunikla ani jejich matka Donna Kelce. Ta byla jednou z hlavních osobností Super Bowlu, ve kterém hráli oba její synové. Finálový zápas pak sledovala po boku komisaře NFL Rogera Goodella. Během letošních zápasů Chiefs pak často kamery hledaly Donnu ve společnosti Taylor Swift, jak společně fandily Travisovi.

Poslední Kelce Bowl nabídl skvělou herní podívanou. Ještě větší radost by nejspíše měli i zástupci NFL, kteří v letošní sezoně zaznamenali zvýšený zájem z řad početné fanouškovské základny Taylor Swift. Rekordní sledovanost Super Bowlu by byla téměř jistá.

MATĚJ HEJDA, OLIVER GOLD