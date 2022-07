Samotný turnaj v inline hokeji v rámci Světových her odstartuje v americkém Birminghamu v pátek a vítěz by měl být známý hned v úterý. V rámci nabitého programu Češi vyzvou v základní skupině Lotyšsko, Švýcarsko a Itálii. Cíl bude mít výběr Martina Tvrzníka jasný – obhájit zlato z posledních Světových her i z posledního mistrovství světa.