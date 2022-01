Nebylo mu do řeči. „Na tým jsem ohromně hrdý. Chybělo málo. Těžko se mi to hodnotí, bolí to,“ drtil těžce slova Rastislav Trtík mezi nováři bezprostředně po skončení utkání. „Sehráli jsme vyrovnané partie s obhájci titulu mistrů Evropy i s vicemistry světa. Těžko si ale představit, že by tyto celky nepostoupily ze skupiny. Víc se mě, prosím, neptejte,“ žádal trenér.