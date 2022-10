Hegnus je čtrnáctiletý hnědák, který si teď užívá důchod u svého majitele Františka Ševců ve valašské Bystřičce. S kariérou se loučil v roce 2021, o rok dříve se zapisoval zlatým písmem do historie Velké pardubické. V roce 2020 se Velká pardubická běžela před prázdnými tribunami. A tak si žokej Lukáš Matuský ani trenér Radek Holčák nemohli užít ovace diváků.

„Je to pro mě velká čest a jsem potěšen, že Hegnus bude znovu v Pardubicích a že bude v takové roli,“ reagoval na nabídku pořadatelů Velké pardubické František Ševců.

Vítěz Velké pardubické ukončil kariéru. Populární Theophilos si poranil šlachu

Vlajkonošem letos bude čtyřiadvacetiletý starokladrubský vraník Ota, bývalý člen jízdního oddílu městské policie, který od jara letošního roku tráví důchod v Podkrkonoší. „Nejen diváci Velké pardubické, ale i obyvatelé celého města si jej pamatují jako člena jízdního oddílu Městské policie Pardubice. Součástí týmu byl od vzniku oddílu před dvaceti lety,“ připomněla Kateřina Anna Nohavová z dostihového závodiště.

Letos na jaře se svým parťákem odešel do zaslouženého důchodu do Vlčkovic v Podkrkonoší. Do Pardubic se vrací jako zkušený vlajkonoš slavnostního průvodu nejen při zahajovacím ceremoniálu Velké pardubické, ale i samotné přehlídky startujících koní.

Českou hymnu zazpívají 4 Tenoři

Letošní Velká Pardubická začne tradičně v neděli 9. října v 11 hodin.

Českou státní hymnu při slavnostním zahájení zazpívá vokální seskupení 4 Tenoři, držitelé zlaté a platinové desky. „Je pro nás čest, že si organizátoři vybrali právě nás," uvedl Pavel Vítek. Seskupení 4 Tenoři založil pardubický rodák, Janis Sidovský.

_