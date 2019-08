Ale spíše teoretickou. Od pátku do neděle na ně čeká v Šanghaji kvalifikace. Ve hře je jedno postupové místo, a na druhé straně sítě budou stát Číňanky olympijské vítězky, Němky účastnice Světové ligy, a Turkyně držitelky bronzu z mistrovství Evropy 2017.

„Jsme realistky. Skupina je pro nás těžko hratelná. Do Šanghaje jedeme předvést dobrý volejbal,“ uvedla na letišti blokařka výběru Veronika Trnková.

Tak jako z kraje léta, kdy Češky šokovaly své fanoušky výbornými výkony, vítězstvím v Evropské lize a vystoupením v Challenger Cupu, kde stály jediný set od Světové ligy. „Turnaj v Peru nám vrátil sebevědomí. Hlavně po tom, co jsme nepostoupily na evropský šampionát,“ líčila opora národního týmu.

Zatrolené cestování

Hráčka mistrovské Olomouce v posledních hodinách zaháněla nepříjemné pocity. „Obecně nemám ráda cestování, vadí mi jet už dvě hodiny autobusem, natož takovou štreku,“ popisovala.

Pak ji přece jen uklidnila informace, že let do nejlidnatějšího města Číny trvá „jen“ 11 hodin, tedy o pět méně než na přelomu června a července do Limy. „Nemá cenu to řešit, ke sportovnímu životu přesuny patří,“ poznamenala Trnková, jež odmítla dumat i nad časovým posunem. „Až přiletíme, půjdu spát. Ať bude hodin, kolik chce,“ usmála se.

Hodnocení kvalifikace se bude odvíjet už od úvodního vystoupení s Čínou. „Hrát proti olympijským vítězkám v jejich zemi je prestižní,“ vyzdvihla blokařka. Zážitkem pro ní bude už jen setkání s nejlepší smečařkou světa Zhu Ting. „Je komplexní. Sama uhraje spoustu bodů,“ poznamenala Trnková. „Číňanky jsou vyhlášené obětavostí v poli.“

Čím tedy mohou Češky zaskočit družstvo, které označilo bronz z posledního mist- rovství světa za neúspěch? „Bojovností,“ vypálila reprezentantka. „Nejen s Číňanka-mi, ale i s Němkami a Turkyněmi pro nás bude dobrý každý vyhraný set. Musíme se okolo sebe dobře dívat

a sbírat zkušenosti,“ zdůraznila 23letá volejbalistka.

Cíl? Co zkusit Paříž 2024

Nejen v jejím věku vězí naděje. Většina hráček současného národního týmu má před sebou ještě dlouhou kariéru. „Teď jen udržet pozitivní trendy. A snad budeme za čtyři roky tak silné, že pro nás bude Paříž 2024 reálným cílem. Sen je to veliký.“ Ale nebojte. „Ani teď nevypustíme žádný zápas ani míč,“ slíbila Trnková.