Třicetiletý reprezentační rozehrávač by měl zamířit zpátky do Barcelony, odkud se v roce 2016 vydal na zámořskou misi. Kariéru v NBA začal a skončil ve Washingtonu Wizards, kde zažil nejlepší časy. Během šesti sezon ještě vystřídal dresy Chicaga Bulls, New Orleans Pelicans a San Antonia Spurs.

Satoranský se mezi hvězdami nepotřeboval dlouho rozkoukávat. V nováčkovské sezoně v týmu Wizards sice většinou nehrál v základní pětce, ale patřil k nejlepším náhradníkům. Dokázal tvořit hru, víc asistencí měl pouze hvězdný John Wall. Čechovi se ale vyčítala horší střelba (41 procent a 24 procent za tři body).

Ve druhé sezoně přišlo komplexní zlepšení a Satoranský si začal říkat o větší pozornost. „Už nejsem tak vyjukaný z toho kolotoče. Zbavil jsem se nálepky nováčka a mám větší respekt. Cítím se mnohem pohodlněji,“ líčil tehdy Satoranský.

Lukrativní smlouva z něj udělala boháče

V sezoně 2018/2019 si vylepšil statistiky ve většině ukazatelů. Nastupoval v základu, na palubovce v průměru trávil 27 minuty a měl 8,9 bodu, 3,5 doskoku a 5 asistencí na zápas. Český rozehrávač se po vydařené sezoně stal horkým zbožím. Zájem o něj projevily Dallas, Indiana, Orlando nebo Boston. Satoranský nakonec přestoupil do slavného Chicaga Bulls, kde podepsal tříletý kontrakt na 30 milionů dolarů (673 milionů korun). To z něj udělalo nejbohatšího českého sportovce. „Jsem nadšený, jaký zájem Chicago ukázalo. Je to zadostiučinění za ty poslední dva roky,“ jásal.

Satoranský získal vysněné angažmá a hlavně místo v základní pětce. V první sezoně u Bulls nastoupil od začátku do 64 z 65 zápasů. Jenže pak přišel zlom. V té další už to bylo jen 18 z 58. Nový kouč Bill Donovan totiž začal upřednostňovat Cobyho Whitea. A po dvou sezonách v Chicagu přišel trejd. Satoranský byl vyměněn do New Orleans za talentovaného Lonza Balla, dvojku draftu z roku 2017.

Tady začíná ta temnější část příběhu. Kluby si Čecha začaly přehazovat jako nechtěné dítě. „V New Orleans jsem vnímal, že nejsem úplně chtěný. Od začátku sezony se mnou moc nepočítali,“ všiml si Saty.

Palicans ho během sezony poslali do Portlandu. Tam ale neodehrál ani minutu a stěhoval se do San Antonia. Po výměně ze zdálo, že by se mohl konečně nastartovat. Ovšem realita byla jiná. Za Spurs odehrál jen jediné utkání, tým ho vyplatil ze smlouvy a po necelém měsíci byl na vlastní popud zpátky ve Washingtonu.

Satoranský tak zamířil opět do hlavní města Spojených států, kde zámořskou štaci začínal. Tady ji symbolicky i ukončí. Kruh se uzavřel. Kontrakt u Wizards mu vyprší 30. června a stane se volným hráčem. Měl by se vrátit do Barcelony, kde by se potkal s Jiřím Veselým „Nebudu nic komentovat,“ řekl vyhýbavě. Už během sezony ale o návratu do Evropy hovořil.

Satoranský strávil v NBA nejdelší dobu ze všech dosavadních českých hráčů. Svůj potenciál přesto nedokázal (nebo spíš nemohl) naplno rozvinout. Jisté je, že v Barceloně bude opět zářit. Přece jen evropský styl basketbalu je mu bližší. Návrat se tak jeví jako rozumná volba. Nadešel ten správný čas.