Účast na olympijských hrách už měl jistotu, teď už jen načasovat formu na přelom července a srpna, kdy se v Tokiu bude konat olympiáda. Takový byl „jízdní řád“ střelce Filipa Nepejchala. Ten ale teď bude muset kompletně překonat.

Olympijské hry se totiž letos neuskuteční, konat se mají v příštím roce. „Odložení olympiády beru čistě pragmaticky, takhle se rozhodlo, já s tím nic neudělám. Nadšený z toho nejsem, ale takhle to prostě je, musím to tak brát,“ netěší odklad OH Nepejchala.

Odklad olympiády? Má to pozitiva

A to právě i z výše uvedených důvodů. „S trenérem Videckým jsem ještě nemluvil, asi taky nebude nadšený, ale náš první úkol bude udělat nový plán, abychom načasovali formu na nový termín olympiády. Bude to trochu složitější, protože všechno jsme směřovali k olympiádě v tomhle roce, ale musíme si poradit,“ vysvětluje. „Myslím, že si formu můžu udržet,“ věří.

Vidí ale i pozitiva. „Na druhou stranu skončila nejistota, co bude, takže se konečně dá něco aspoň trochu naplánovat,“ myslí si dvacetiletý střelec, pro nějž vzhledem k množícím se zrušeným sportovním akcím nebylo přeložení olympiády velkým překvapením.

Podle něj bude olympiáda v příštím roce pro sportovce spravedlivějším řešením. „Kdyby se teď olympiáda konala, asi by to nebylo úplně fér, protože se nemohlo pořádně trénovat, každý měl jiné podmínky, takhle to bude spravedlivější,“ soudí.

A jaký je jeho nejbližší program? „Uvidíme, co bude dál. Zatím jsem doma v Kolíně a místo ostrého tréninku, který jsem měl mít na střelnici, si cvakám doma naprázdno. Čekám, až se zase v Plzni otevře střelnice a budu se moct vrátit do plného tréninku. Jestli a kdy budou nějaké závody, to teď těžko předpovídat. To neví nikdo,“ uzavírá.