Jeho reprezentační parťák v disciplíně trap David Kostelecký má doma provizorní posilovnu. „Aspoň cvičím a udržuji se,“ říká olympijský vítěz z Pekingu 2008.

Střelnici mají v době karantény uzavřenou a bez ní se připravovat nemohou. „Nebývá nás tam tolik, takže střelecký svaz se pro nás snaží vyjednat výjimku, ale zatím nevíme výsledek. Snad bude brzy všechno v pohodě,“ doufá Lipták, který žije v Rajhradicích na Brněnsku.

Každopádně střelci jako ostatní sportovci o vrchol sezony přišli, pandemie koronaviru odložila olympijské hry v Tokiu přesně o rok, uskuteční se od 23. července do 8. srpna 2021. „Myslím, že to je férové rozhodnutí. Nevím, jak by to na vypadalo, kdyby sportovci přijeli absolutně nepřipravení. Od nás by bylo sobecké myslet jen na olympiádu a svůj úspěch, když ve světě umírají lidé, jiní zase mohou mít až existenční finanční problémy, nechodí do práce, fabriky se zavírají. Mám manželku kadeřnici, která už je taky čtrnáct dní doma,“ líčí úřadující evropský šampion Lipták.

V květnu měli střelci absolvovat mistrovství starého kontinentu ve Francii, mezinárodní federace jej odložila na září. „Jenže ani to není jisté. Nemyslím si, že situace ohledně koronaviru bude vyřešená, takže zatím nemáme na co trénovat,“ uvedl Kostelecký, který žije v Holasicích na Brněnsku.

V olympijském roce se původně nemělo uskutečnit mistrovství světa, ovšem po odkladu tokijských her k němu může dojít. V úvahu připadá na podzim někde v arabských zemích. „Bude se o tom jednat, když není olympiáda. Ale asi to bude problém kvůli cestování, šance podle mě není velká,“ přemítal Kostelecký.