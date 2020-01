„Zranění Matěje samozřejmě mrzelo i mě, ale on sám nakonec vtipkoval, že chtěl, abych si na šampionátu taky zahrál,“ říkal v pondělí večer ve Vídni jednadvacetiletý Vojtěch Patzel po zápase s Chorvatskem (21:22).

Odehrál už minutu a půl proti Bělorusku, ale větší porci dostal až v pondělí. A mohl být hrdinou, naskočil a ve druhé půli, stihl dát tři góly a v poslední minutě vyrovnával na 21:21. Jenže soupeř ještě se závěrečným klaksonem stihl strhnout vítězství na svoji a dál je v turnaji bez porážky.

Jaké jsou vaše pocity, teď pár okamžiků po prohraném zápase?

Mrzí nás to, je to obrovská škoda. Poslední útok nám vyšel, pak už to bylo je o obraně. Ale během toho zápasu jsme měli víc příležitostí překlopit to na naši stranu, ale bohužel se to nepovedlo.

Věřili jste, že byste mohli bodovat právě s Chorvaty?

My jsme šli do každého zápasu na sto procent. Ať už je to byla Makedonie nebo teď Chorvatsko. Pokaždé jsme se chtěli poprat o vítězství. Ani vývoj dnešního zápasu nebyl proti nám…Akorát zase chybělo něco málo, abychom to zlomili na svoji stranu.

Vy jste naskočil v průběhu druhé půle s velkou energií. Jak jste se cítil?

Nebudu lhát, nervozita tam byla. Jsem rád za šanci, kterou jsem dostal, chtěl jsem ji co nejvíc využít.

A za krátkou dobu jste dal tři góly…

Kdybych nedal žádný a vyhráli jsme, byl bych spokojenější. Ale jsem rád, že to tam spadlo.

Když jste vyrovnával na 21:21, věřil, že už remízu udržíte?

Doufal jsem v to. Byla to nacvičená akce, zkoušíme to 7 na 6. I když mně trochu překvapilo, že trenéři ukázali zrovna na mě.

Nepřišlo tahle varianta útoku brzy, neměli jste ještě počkat?

Nebylo tak jasné, že se ještě do jednoho útoku dostaneme. Vsadili jsme na to, že vyrovnáme. Na další gól Chorvatů už nebylo, kdy zareagovat.



Mluvil jste o nervozitě, ale z hlediště mi to tak nepřišlo?

Neměl jsem co ztratit, šel jsem do toho po hlavě. I trenéři mě nabádali, abych se nebál, ať si věřím. S každým útokem to bylo lepší a lepší



Jaké to vůbec je? Jste na premiérovém Euru?

Naprosto úžasné. Já jsem ani nebyl v původní nominaci, byl jsem na čekačce. Sledoval jsem Euro v televizi a byl jsem v tréninku s Duklou, věci jsem měl pořád připravené, když zavolali trenéři, okamžitě jsem vyrazil do Vídně.