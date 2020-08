„Když došlo k přerušení NBA a Saty se vrátil zpět do České republiky, začal na Folimance trénovat individuálně, tak jako každé léto, když je v Praze. Připravoval se sám a když se v srpnu rozběhla naplno i příprava našeho A týmu, požádal, zda s námi může trénovat, protože už mu chyběla klasická hra pět na pět,“ vysvětluje manažer pražského klubu Michal Šob.

„Samozřejmě jsme ho s radostí přijali. Pro naše mladé hráče to je čest a nesdělitelná zkušenost, mít někoho takového na tréninku,“ pokračuje.

„Čas běžel rychle, situace se v USA příliš neměnila k lepšímu a my si začali hrát s myšlenkou, zda je možnost, že by za nás jako náš odchovanec nastoupil v utkáních, než odletí zpět. Byli jsme ve fázi, že jsme začali řešit pojištění a jiné náležitosti. Tomáš ale nakonec odlétá za nedlouho zpět do Chicaga, kde ho čekají klubové povinnosti, a proto nemělo dál smysl tuto možnost rozvíjet, byť s námi stále trénuje,“ přibližuje Šob námluvy se sportovní celebritou.

Sám Satoranský by se případné spolupráci nebránil, byť nakonec nedopadla.

„Na Folimance jsem vyrostl a je pro mě přirozené, že když jsem v Praze, chodím sem trénovat. Možnost znovu obléknout dres USK tam padla, ale bylo těžké něco slibovat nebo konkrétněji plánovat. Je to škoda, možnost vrátit se v utkání na Folimanku mě bavila,“ ukazuje sám Satoranský na důvody, proč nenastoupí v prvním utkání USK Praha, které svěřence Dina Repeši čeká 12. září právě na Folimance proti Pardubicím.

Pražané vstoupí do nové sezony s nejmladším kádrem, což jde ruku v ruce s klubovou filozofií. Suverénně nejstarším hráčem kádru bude osmadvacetiletý kapitán Michal Mareš.

Každý rok mladší

„Každý rok s nadsázkou říkáme, zda lze mít ještě mladší kádr, než jsme měli tu předchozí sezónu. Opět se ukazuje, že to jde,“ směje se asistent trenéra Repeši Jan Pospíšil.

„Základní osu týmu určitě tvoří trojice Michal Mareš, Ondra Sehnal a Jan Štěrba. Ti i přes svůj věk mají hodně odehráno a bude na nich větší míra zodpovědnosti a role druhého rozehrávače bude nastupovat další naše rozehrávačská budoucnost Marek Vyroubal,“ dodává.

Pod pokličku pražského klubu se v příštích dnech ještě znovu podrobně podíváme.