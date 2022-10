K napadení došlo během srpnového soustředí „Donských kozáků“ z Taganrogu v běloruském Brestu. Sinitsyn zašel se spoluhráči do jedné z restaurací, kde se strhla rvačka, při které pětadvacetiletý házenkář v opilosti zbil muže. Nejprve ho udeřil pěstí do obličeje a pak oběť ještě mlátil na zemi.

Sintsyn se k činu přiznal. V Bělorusku byl obviněn z výtržnictví, za což mu hrozily až tři roky vězení. Nakonec vyvázl jen s mírným trestem. Soud mu uložil vazbu v délce tří měsíců. Napadený muž neutrpěl vážná zranění.

Sintsyn byl údajně k útoku vyprovokován zaměstnancem restaurace. „Po vítězném utkání tým odpočíval v karaoke baru, kde byl konflikt vyprovokován zaměstnancem a výsledkem byla rvačka mezi Sašou a zaměstnancem. Spolu se Sašou tam byli další kluci z jeho týmu. Všichni účastníci rvačky byli zadrženi a převezeni do dočasné záchytné stanice. Po nějaké době byli všichni propuštěni a Saša byl ponechán v dočasném detenčním zařízení,“ popsala svou verzi incidentu Sinitsynova příbuzná ruským médiím.

„To, co se stalo, považujeme za provokaci vůči ruskému občanovi. Představte si, že vám v cizí zemi řeknou do očí: Vy Rusové, vypadněte odtud. Co budeš dělat? Existuje skutečnost, která potvrzuje, že taková slova byla vyslovena,“ řekl ještě před vynesením rozsudku generální ředitel ruského klubu Jevgenij Semak v rozhovoru pro TASS.

Sinitsyn vyvolal mezinárodní skandál v době, kdy se na Rusy nahlíží optikou válečného konfliktu na Ukrajině. Incident házenkáře na popularitě Rusům zrovna nepřidal. „Profesionální sportovec musí pečlivě zvážit své činy na veřejných místech a pochopit, že musí nést odpovědnost. Doufáme, že Sinitsyn z toho, co se stalo, vyvodí správné závěry a uvědomí si, že jeden směšný čin mohl klidně způsobit předčasný konec jeho profesionální kariéry. Navíc takové momenty mají negativní dopad na image ruské házené,“ okomentoval incident Ruská federace házené.