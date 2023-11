Současný hit číslo jedna mezi českou mládeží? Drink Prime! V mnoha obchodech dostupná řada Prime Hydration získala díky síle internetu velkou oblibu i mezi mladými sportovci, k vidění je nejen v kabinách dorostenců a žáků, ale také přípravek. Do Česka se navíc řítí i řada Prime Energy, která je zatím k mání hlavně na internetu. Trenéři i rodiče bijí na poplach, mezi kluby se šíří varování o škodlivosti nápoje, který do Evropy dorazil během tohoto roku z USA. Jaká je pravda? Je nápoj Prime opravdu škodlivý?

Drink Prime | Video: Deník/František Bílek

Na úvod je potřeba rozlišit obě řady drinků Prime. I v článcích novinářů napříč tuzemskými médii často dochází k jejich záměně. Starší Prime Hydration, o němž bude především řeč, kofein neobsahuje, zatímco řada Prime Energy ano. Od sebe je poznáte hlavně balením. Zatímco Prime Hydration se prodává v plastových lahvích (500 ml), Prime Energy je v klasických plechovkách (355 ml). Vizuálně ale vypadají podobně.

V sportovních klubech sáhli k osvětě. Děti trenéry chápou „V našem klubu jsme o nápoji Prime mluvili s rodiči, protože jsme si všimli, že je začínají nosit na tréninky. Na internetu jsme si o nich něco přečetli, tak nám bylo jasné, že je musíme před nimi ochránit. Mezi rodiči zavládla panika, protože si uvědomili, co je to za hnus pro dětské tělo. My, trenéři, i rodiče jsme dětem vysvětlili, o co se jedná, že to není zdravé," hlásí trenér mládeže FK Duchcov Martin Thorand. Podobnou zkušenosti mají i v klubu 1. FC Dubí. „Nebyl to u nás žádný extrém, ale také jsme se snažili děti a rodiče informovat. Zároveň jsme nasdíleli informace o tom nápoji na náš oddílový facebook. Došlo k masivnímu sdílení, ale zároveň také nám někteří psali, že šíříme lži a tak dále," sděluje svou zkušenost klubový kouč Lukáš Záhrubský. „Nám rodiče a trenéři vysvětlili, že to není zdravé. Pijeme teď raději během tréninků a utkání vodu s citronem," říká desetiletý hokejista HC Teplice Jiří Beránek. Zdroj: Deník/František Bílek

Řada Prime Energy je určena pouze pro dospělé; v rukou dětí a mládeže do 18 let by podobně jako jiné energetické nápoje vůbec neměla co dělat.

Jaký je rozdíl mezi řadou Prime Hydration a Prime Energy? V lahvích je drink Prime Hydration, v plechovkách drink Prime Energy.

V lahvích je řada Prime Hydration, v plechovce nebezpečnější řada Prime EnergyZdroj: Deník/František Bílek

„Energetické nápoj do pitného režimu dětí nepatří! Žádné benefity mladému organismu nepřináší, a naopak jej vystavují pouze rizikům, která nejsou malá. Proto je třeba nespoléhat na případné legislativní změny a na tato rizika opakovaně upozorňovat nejen samotné děti, ale také rodiče," tvrdí nutriční specialista Jan Stuparič na webu Institutu moderní výživy.

Čechy jsou na Slovensku pro smích. Pštros přišel na fotbal, starosta pacifikoval

„Řada Prime Energy obsahuje vysoké koncentrace kofeinu, dokonce dvojnásobné ve srovnání s ostatními energetickými nápoji. Je snadno zaměnitelná s řadou Prime Hydration, protože vypadá podobně. Je potřeba si na to dát velký pozor," informuje renomovaný portál CZ Test.

I bezkofeinová řada není vhodná pro děti

A jak je to s řadou Prime Hydration, která u české sportující mládeže získala punc světovosti stejně jako například značkové oblečení?

„Obecně se složení nápoje Prime Hydration rozhodně nepotkává s aktuálním doporučením k rehydrataci během sportovního výkonu. Například BCAA, což jsou aminokyselin, které běžně získáváme pro růst svalů z potravy, a zinek mi přijdou v rehydratačním nápoji zcela zbytečné, stejně tak ty ostatní látky," říká Marie Skalská, lékařka, která se věnuje sportovní medicíně a výživě dětí.

Ty jsi zfetovaný! Už ti ji plesknu! Na severu Čech bylo při vesnické kopané živo

Řada Prime Hydration tedy výkon mladého sportovce nezvedne a ani mu neposkytne potřebnou rehydrataci. Na otázku, jestli může ublížit, se oborníci přou. Nápoj totiž není klinicky testovaný na dětech, proto je i na jeho etiketě napsáno, že pro ně není vhodný. Výmluvné je i to, že experti varují, aby nikdo nevypil několik lahví najednou.

V čem je problém? V jedné půllitrové flašce je 700 mg draslíku, což je zhruba tolik, kolik dostanete snězením dvou banánů, ale… „V banánu je draslík spolu se sodíkem, společně se redukují, takže efekt draslíku v banánech je minimální. Na zabití člověka banány by jich bylo potřeba sníst několik stovek. Oproti tomu minimum sodíku v kombinaci s 700 mg draslíku dokáže člověka odrovnat po vypití pěti až šesti drinků. Ne úplně, ale takové ledviny budou tímto tempem brzo KO. Dejte si jich 10 a poznáte, co to je hyperkalemie," zdvihá varovný prst Lenka Veselá, která má s podobnými případy hyperkalemie řadu zkušeností.

Udělejte si raději iontový nápoj doma

Skalská, která radí mladým sportovcům například na webu hokej.cz, rovněž doporučuje se nápojům značky Prime zcela vyhnout. Ideální variantu je vyrobit si iontový nápoj doma. „Do litru vody se nasype čtvrtina kávové lžičky kuchyňské soli, přidá se šťáva z vymačkaného grapefruitu a jedna polévková lžíce řepného cukru. Nemá ale smysl pít nějak přehnaně. Během hodiny by to mělo být maximálně 800 ml, přičemž platí, že by se mělo pít po malých douškách. Naše srdečně-cévní soustava je schopná bez obtíží zpracovat čtvrt litru za 15 minut. Vyšší objemy tekutin za krátkou dobu zbytečně zatěžují cévní systém a tělo je nezvládne vstřebat, takže tekutinu vymočíme."

Zdroj: Youtube

Podle Marie Skalské by tělo mělo přijmout během sportovního výkonu tolik tekutin, kolik samo vypotí. „Iontový nápoj k hrazení ztrát tekutin během sportovního výkonu musí kopírovat složení potu. Má tedy obsahovat sodík a draslík. Měl by obsahovat také hořčík, ten se však díky svým tlumivým účinkům do sportovních nápojů nepřidává, aby negativně neovlivnil sportovní výkon. Hořčík má poté být hrazen v nápoji, který pijeme po sportovním výkonu. Dále se pro doplnění energie přidává do sportovních nápojů řepný cukr (sacharóza) nebo jednoduchý cukr glukóza. Ostatní složky přidávané do sportovního nápoje během výkonu – vitamíny, stopové prvky, vápník nemají zásadní efekt."

„Virální“ nápoje značky Prime jsou z dílny dvou světoznámých influencerů Logana Paula a KSI. Značka Prime se spojila i s fotbalovými giganty FC Barcelona nebo Arsenal Londýn, podporuje jí také megastar Manchesteru City Erling Haaland. Proto má mezi mládeží obrovské renomé. Na českém trhu se nápoj Prime Hydration prodával za 300 korun, nyní je k sehnání i čtyřikrát levněji.