A nikdo nepochybuje o tom, že by si Satoranský a spol. pod pěti kruhy rádi zahráli. „Budeme se připravovat velmi intenzivně tři až čtyři týdny,“ slibuje manažer národního týmu Michal Šob.

Lvi jsou dohodnuti na přípravných zápasech s Finskem. Jeden by se měl hrát za zavřenými dveřmi a druhý 10. června před pardubickými diváky.

Nevynechají ani tradiční podnik v Hamburku. Pozor změna: Lvi do něj vstoupí ve společnosti Německa, Polska a Nového Zélandu poprvé jako hlavní favorité.

A ve středu 17. června pak naberou kurz Kanada.

„Kvůli dostatečné aklimatizaci odletíme do Victorie týden před turnajem. Časový posun je veliký, je potřeba si na něj zvyknout,“ líčí Šob.

Úplně jiná komunikace

Kanada je vyspělá země ve všech směrech. Po inspekční cestě do místa kvalifikace, byla česká delegace navýsost spokojená.

„Už jenom ten první dojem: úplně jiná komunikace s vedením akce. O nic jsme nemuseli prosit tak jako v Číně,“ srovnává manažer ovzduší, které panovalo během MS.

Jenže ty finance… Olympijská kvalifikace se hraje ve čtyřech zemích: kromě Kanady v Chorvatsku, Litvě a v Srbsku. A na Česko zbyla bezkonkurenčně nejdražší varianta. Dokonce i proti Číně. „Není to až tak diametrální rozdíl. Je ale potřeba zmínit, že letenky do Kanady jsou ještě nákladnější než do Asie. Ubytování pak vyjde zhruba nastejno,“ říká Šob.

Město Victoria je poněkud excentricky umístěno, neboť leží mimo pevninu v jižní části ostrova Vancouver. Od Tichého oceánu ho odděluje průliv Juana Fuca. Doprava proto bude pořádným oříškem.

„Na cestě budeme asi čtyřiadvacet hodin. Z Prahy se musíme přesunout buď na letiště do Frankfurtu, Amsterodamu, Londýna, nebo do Paříže. Pak poletíme do Vancouveru,“ popisuje Šob.

A na závěr přijde na řadu bonbonek… „My si z toho teď děláme srandu, poletíme čmelákem, práškovacím letadlem, případně lodním trajektem asi hodinu a půl,“ směje se manažer.

To všechno by Češi rádi vydrželi, jen kdyby se poté radovali z postupu. „Bude to moc těžké. Všechny kanadské hvězdy NBA chtějí najednou reprezentovat. A Turci i Řekové si nás z MS dobře pamatují. Ale zbraně proto neskládáme,“ dodává Šob.

Kvalifikace o postup na olympijské hry



Victoria (Kanada) 23.28. června 2020

Skupina A: Řecko, Čína, Kanada. Skupina B: Uruguay, Česko, Turecko.

Zápasy Česka: 24. 6. Turecko, 25. 6. Uruguay.

Příprava Česka: 10. 6. Finsko (v Pardubicích), 13. 14. 6. turnaj v Hamburku (Německo, Polsko, Nový Zéland), 17. 6. přesun do Kanady, 20. 6. Čína (ve Victorii).



Další kvalifikační turnaje:

Bělehrad (Srbsko) skupina A: Dominikánská republika, Nový Zéland, Srbsko. Skupina B:Portoriko, Itálie, Senegal.

Kaunas (Litva) skupina A: Litva, Korea, Venezuela. Skupina B: Polsko, Slovinsko, Angola.

Split (Chorvatsko) skupina A: Německo, Rusko, Mexiko.

Skupina B: Tunisko, Brazílie, Chorvatsko.



Systém turnajů: Z každé skupiny postoupí dva nejlepší celky do semifinále, kde se křížem utkají s úspěšnými z opačné skupiny. Vítězové semifinále svedou boj o jediné místo pro olympijské hry v Tokiu.