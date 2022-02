Ne válku, prosím. Fotbalisté Plzně podpořili Ukrajinu, přidali se i fanoušci

„Prapor územní obrany Bilhorod-Dnistrovskyj byl vytvořen a vyzbrojen,“ hlásil se do služby v maskáčích a se zbraní přes rameno čtyřiatřicetiletý boxer „Loma“, který se v amatérech pyšnil neuvěřitelnou bilancí 396 výher a jedné porážky.

Bránit svou vlast se rozhodl i světový šampion v těžké váze Oleksandr Usyk, který loni sesadil z trůnu Brita Anthonyho Joshuu. Místo očekávané obhajoby titulů se ale musí vypořádat s ruskými tanky.

Nahrávač Dolgopolov: Když to bude nutné, půjdu bránit svou rodinu

Usyk na svém Instagramu vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil okupaci Ukrajiny a mezi oběma zeměmi zavládlo příměří. „Chtěl bych mluvit s lidmi v Rusku. Pokud se považujeme za bratry, pravověrné, nenechte své děti vydat se do naší země, nebojujte s námi,“ vzkázal mistr světa. „Také to obracím na prezidenta Vladimira Putina: Můžete zastavit tuto válku. Naše děti, manželky, babičky se schovávají ve sklepích. Nechte toho! Zastavte tuto válku."

Zbraně se chopí i bývalí mistři světa v těžké váze bratři Kličkovi. Pětačtyřicetiletý Vladimir se přihlásil do ukrajinských záložních sil už na začátku února. „Je to láska, láska k mému městu, mému domovu, mé rodině, mým sousedům, mé dceři, co mě sem přivedlo. Nemůžu stát na místě a nebudu. Proto jsem se přihlásil k územní obraně země a města,“ oznámil Vladimir.

Former world boxing heavyweight champion and mayor of Kyiv: Vitali Klitcho, Defending his nation Ukraine against Russian forces pic.twitter.com/DyIIVQ8Xxv — Larry David??(Unique Properties) (@Larry_Estate) February 25, 2022

I o pět let starší Vitalij, který je starostou Kyjeva od roku 2014, je připraven zapojit se do války. „Nemám jinou možnost, musím to udělat. Kyjev je v ohrožení. Věřím ve svou zemi a věřím ve svůj lid. Budu bojovat."

Ruská armáda útočí na Ukrajinu od čtvrtka. Hlavním cílem Putina je dobytí Kyjeva. Metropole se zatím stále odolává.