„Do poslední chvíle jsme se na ty zápasy připravovali. Hráčky mají vše nastudováno z video sestřihů, já sám mám popsány desítky stránek poznámek a nákresů. Ale hrát se nebude, to je život,“ uvedl v rozhovoru pro svazový web kouč ženské reprezentace Jan Bašný.

Podle předběžných plánů Evropské házenkářské federace by se odložené zápasy měly hrát v prvním červnovém týdnu, hned po odvetách proti výběrům Portugalska a Severní Makedonie. „V tuto chvíli ale není jisté vůbec nic, vše záleží na průběžném vývoji situace nejen v Česku, ale v celé Evropě,“ naznačil Bašný, že ani tohle nemusí být konečný termín.

„Zastavit u jakéhokoliv sportovce tréninkový proces na dva či tři měsíce pak vyžaduje minimálně stejný, spíš dvojnásobný čas, aby se dostal do původní formy. Takže si to můžeme spočítat,“ prohlásil kouč české reprezentace házenkářek.

„Pro hráčky a hráče tak bude složité, když se v tréninku zastaví. Je to čerstvé, ale podnikáme důležité kroky a svou práci jsme ještě zintenzivnili oproti přípravě, kterou děláme běžně mezi kempy. S hráčkami konzultuji jejich indviduální přípravu, a pokud některá potřebuje pomoc, osobně jí svými kontakty s kondičními trenéry zajistím individuální plán. Celý realizační tým je hráčkám stoprocentně k dispozici,“ pokračoval Bašný, že je i v této složité situaci se svými svěřenkyněmi v pravidelném kontaktu.

A má tak velmi dobrý přehled. „Holky mají v současné době minimální možnost tréninku. Například ve Francii je absolutní karanténa, jsou uzavřeny haly a už týden se netrénuje, podobná situace je i na severu Evropy a v Německu. U každé hráčky je v tuhle chvíli situace trošku jiná, Evropa nepostupuje stejně,“ doplnil kouč české reprezentace házenkářek.

Ta má kvalifikaci o letošní Euro dobře rozjetou, Češky v prvním termínu vyhrály s Portugalskem (31:20) i v Severní Makedonii (37:29). Teď je měl čekat dvojzápas se Švédskem a pak odvety s dalšími dvěma soupeři.

Ale podle Bašného zůstává otázkou, kdy se tak stane, ideální scénář EHF je na přelomu května a června.

„Z trenérského hlediska nejde jen říct, že se zápasy odehrají v daném termínu s tím, že se začne trénovat třeba jen týden předtím, než budou mít týmy nastoupit k takovýmto zápasům. To by bylo velmi nezodpovědné a netýká se to jen házenkářů, ale všech sportovců,“ uzavřel.