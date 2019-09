Jak je na tom Blake Schilb nyní??

Stav Blake Schilba se postupně lepší, nepotřebuje francouzské hole, tým fyzioterapeutů a masérů dělá maximum, každopádně ten letecký přesun, který trval dvě a půl hodiny, tomu kotníku samozřejmě moc neprospěl. Každopádně dneska už zkoušel sedět na rotopedu, zítra zkusíme individuální trénink.

Má kotník ještě oteklý?

Otok ustupuje, samozřejmě na prvním místě je jeho zdravotní stav, aby byl stoprocentní nebo aspoň takový, aby nehrozilo další poranění. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, budeme doufat, že se bude ještě schopen zapojit do průběhu šampionátu.

Je to dobré znamení?

Je to pozitivní signál. On už se cítí líp, bolesti jsou menší. První den, dva musel chodit o francouzských holích, teď už je schopen chůze bez nich. Víceméně nekulhá, uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Budeme doufat, že se bude ještě schopen zapojit do hry.

Troufnete si na procentuální odhad?

(zamyslí se). Tak padesát, možná šedesát procent. Bude pochopitelně záležet trošku i na důležitosti zápasů. Když to řeknu takhle kulantně.

Mluvíte o zítřejším duelu s Austrálií, nebo o utkáních o umístění?

Zítřejší zápas, pokud by se nedostavilo něco extrémně pozitivního během dnešní noci, hrát nebude. Obzvlášť proti velmi fyzicky vyspělým Australanům si nemyslím, že to bude Blake schopen absolvovat. Říkám, primární je, aby nedošlo k nějakému dalšímu vážnějšímu poranění.

Jaké procedury absolvoval?

To, co tady máme dostupné. To znamená, laser, vířivku, mobilizace, měkké techniky, kineziotaping, protiotoková léčba, enzymatická terapie. Přemýšleli jsme i o aplikaci kyseliny hyaluronové. Jak jsme se přesouvali letadlem, tak jsme s tím ještě počkali. Uvidíme, jestli se do toho pustíme tady v Šanghaji.