Všichni noví šampioni zvládli své zápasy na body. Ondřej Budera porazil košického rváče Jozefa Jurka a vrátil pás na české území. „Český titul by měl být na české půdě. Byl jsem dobře připravený a už před zápasem jsem měl jasno, že mu nenechám ani centimetr zadarmo,“ řekl vítěz, jenž měl soka dobře přečteného.

Velký zápas, už třetí vzájemný, spolu svedli těžké váhy Pavel Šour a Václav Pejsar. Po deseti vyrovnaných kolech se po dvou porážkách konečně radoval druhý jmenovaný a má titul už ve třetí váze – po těžké a křížové nyní i bridgerweith. „Jsem česká jednička napříč váhami, nikdo jiný tři pásy v rozdílných kategoriích nemá,“ prohlásil na odvetu namotivovaný Pejsar, jenž na konci skočil na trenéra Jana Kalaše: „Po covidu a osobních problémech jsem nebyl v ideálním rozpoložení, cítil jsem se vyhořelý. První tři kola jsem do toho dupal, ve třetím byl Pavel počítaný a chtěl jsem ho trefit ještě jednou, což se mi nepovedlo. Postupem času jsem chvíli přestal tlačit na pilu, ale asi od 7. kola jsem se dostal do tempa, dotáhl to a teď se nebráním žádné výzvě.“

Zkušený borec Pavel Šour předvedl sympatický výkon, přesto po prohře z ringu vzkázal, že s boxem končí. Chystá už jen oficiální rozlučku. „Prostě mi to nešlo. Nedokázal jsem ze sebe vyndat. Nešel jsem si pro to, nedal jsem do to maximu. Vencovi přeju, ať se mu daří, ale já už v ringu nemám co dělat. I když jsem makal jako nikdy, nepustilo mě to dál, nemám na to. Už je čas říct shohem. Brzy mi bude čtyřicet,“ řekl.

Vrcholem večera byla poslední titulová bitva mezi šampionem střední váhy Tomášem Bezvodou a domácím Viktorem Agateljanem. Super tempo, škála úderů i aktivní styl obou aktérů – to vše přivedlo fanoušky v ústecké hala do varu. Více fyzických sil měl nakonec ústecký boxer, který měl i výhodu vyšší postavy. „Měl jsem motivaci, věděl, že jsem skvěle připraven,“ uvedl Agateljan. „Na konci jsem už byl rád, že stojím,“ přiznal jeho znojemský protějšek Tomáš Bezvoda, jenž se však snažil do poslední vteřiny desátého kola.

„Tenhle zápas byl asi vrcholem večera, třebaže já silně vnímal i souboj Pavla Šoura s Vencou Pejsarem, vím, co pro kluky znamenal, jak moc se museli připravovat. Povedly se i další zápasy, třeba kanadská debutantka Alexas Kubicky byla z galavečera nadšená. A jak ho hodnotím já osobně? Mně jako promotérovi se to asi nehodnotí lehce, ale myslím si, že to byla strašně povedená akce, už mám na ni řadu pozitivním ohlasů. Především německým promotérům se úroveň hodně zamlouvala. Samozřejmě, vždycky můžete udělat něco líp – větší show, zase to bylo dlouhé, čekal jsem víc lidí, ale myslím, že ti kteří přišli byli nadšeni,“ uvedl Konečný s tím, že na léto chystá jednu menší akci a na podzim větší, která bude asi v Praze, Karlových Varech nebo Brně.

Jediným bodem skvělého podniku, který nedopadl asi úplně podle představ, byla půlnoční exhibice Stanislav Eschner – Michal Řehák, při které se druhý jmenovaný ústecký srdcař zranil. Vendeta za tři roku starou bitvu bez rukavic tak skončila skoro ještě dřív než začala. Mělo se boxovat třikrát tři minuty a měla náboj téměř na úrovni titulových zápasů. Důkazem je, že ji pořadatelé zařadili až jako poslední bod večera. „Michal minutu Standu honil, ten jen z dálky pinkal a čekal, až se Řehák utahá. Pak Michal pustil ránu do vzduchu, zranil si ruku a byl konec… Takže exhibice byla jediná věc, která se úplně nepovedla,“ dodal bývalý světový šampion.