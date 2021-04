Satoranský v NBA září. Stále však má na víc, musí být agresivnější

Před dvěma týdny už to napůl vypadalo, že Tomáš Satoranský si to namíří z Chicaga někam pryč, nejspíš do tepla a karnevalové atmosféry v New Orleans. Alespoň dle „zaručených“ zákulisních informací různých expertů na NBA se prý před uzávěrkou přestupů schylovalo k trejdu českého basketbalisty. Z toho nakonec sešlo, kluby si neplácly. Ale Satoranského pozice v týmu Bulls zůstává tak trochu nevyjasněná.

Tomáš Satoranský. | Foto: Deník / Ladislav Adámek

Ne snad, že by někdo zpochybňoval jeho basketbalové schopnosti. „Je to lídr. Jeho schopnost rozdělovat míče a řídit hru je vynikající," říká o pražském rodákovi Billy Donovan, hlavní trenér Chicaga. Zároveň je však v podobných proslovech cítit ono neblahé „ale". Ano, Satoranský je znamenitý dirigent i bojovník, v současné NBA to ovšem na pozici nezpochybňovaného prvního rozehrávače nestačí. K ní je potřeba mj. i exkluzivní střelba za tři body, a to český reprezentant stále nesplňuje a splňovat už nikdy nebude. I když se snaží, co to jde. „Snažím se na sebe brát střely z pozic, ve kterých se cítím dobře," říkal Satoranský po vydařeném velikonočním duelu, v němž Bulls zdolali 115:107 vedoucí celek Východní konference Brooklyn. „Sato" k ní přispěl devatenácti body a jedenácti asistencemi. Šlo o jeho jednoznačně nejlepší čísla v sezoně. Spolupráce s Vučevičem „Je důležité, abych chodil agresivně do koše, a otevíral tak střelecké pozice pro Vučeviče," popsal Satoranský vyvíjející se spolupráci s čerstvou hvězdnou posilou Bulls, černohorským dlouhánem Nikolou Vučevičem. „Bylo pro nás těžké měnit během série prohraných venkovních zápasů styl hry potěch nedávných přestupech. Dneska už jsme ale hráli mnohem chytřeji a lépe využívali toho, že teď máme vyšší tým. To je nové i pro mě jako pro rozehrávače," popsal Satoranský. Fakt je, že Chicago změnu potřebovalo. Zatím je ve Východní konferenci na desáté příčce s nevýraznou bilancí 20 výher a 28 porážek. Boj o účast v play-off (loni se tým do vyřazovací bubliny nevešel) bude ještě hodně tuhý. Ambice Bulls opakovaně srážely série nezdarů, což se projevilo i na vytížení českého hráče. Někdy hrál v základu, jindy jen jako náhradník. V devětadvaceti letech přitom patří k nejzkušenějším členům chicagského kádru. Není se tak vlastně čemu divit, že vedení klubu testovalo, jaký o něj je (a bude) na hráčském trhu zájem. Smlouvu má ještě na příští sezonu, pod platovým stropem v ní ovšem zabere už jen pět místo stávajících deseti milionů dolarů. I to může být pro leckoho lákavé. Obrat k lepšímu? Záležet bude i na tom, nakolik Satoranský dokáže opakovat takové výkony, jako předvedl naposledy proti Brooklynu. „Dnes byl naším klíčovým hráčem," chválil trenér Donovan. „Zastavil hodně útoků soupeře, tvořil hru a zároveň trefil několik důležitých střel. Pracujeme na tom, abychom je schopností využívali ještě lépe," dodal kouč Bulls. Je to obrat k lepšímu?