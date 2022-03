Z Velké Bíteše do Brna a zpět. Na startu jarní klasiky bude i český mistr Kukrle

Jak plánujete svou budoucnost?

Mám před sebou poslední sezonu jako profesionální cyklista. Dál už sportu nebudu věnovat všechen volný čas a zkusím se zabývat něčím jiným.

Kde vás fanoušci mohou v této rozlučkové sezoně vidět?

Poslední roky jsem se přeorientoval na maratonské tratě MTB. Cíle jsou tak jasné. V červnu se v Lužických horách na trati Malevilu jede mistrovství Evropy a v září v Dánsku mistrovství světa. Možná zkusím i nějaký závod cross counry.

Trať v Dánsku by vám mohla vyhovovat. Co říkáte představě rozloučit se ziskem medaile?

Nebylo by to špatné. Určitě by se mi to líbilo… (směje se) Profil by mi měl kvůli menšímu převýšení vyhovovat. Nejsou tam žádné prudké kopce, spíš krátká stoupání.

Po sezoně skončíte najednou, nebo si naordinujete nějaký útlumový program?

Závodím dlouho, od jedenácti let, tělo je unavené, ale bicykl ze dne na den odložit nepůjde. Budu si postupně ubírat. Možná se občas objevím na nějakém dálkovém nebo extrémním závodě, ale jen když budu mít čas.

Máte představu, čím se budete v další životě etapě zabývat?

Mám toho na výběr víc. Investoval jsem do nemovitostí a už se tomu trochu věnuju. Mohlo by se objevit i něco u sportu, ale asi to nebude v tom smyslu, že bych někoho trénoval. Spíš něco komplexnějšího. Zatím si různé věci zkouším oťukávat.