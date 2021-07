Půldruhé dekády byl český skif obsazen. Veslařským králem byl medailemi ověnčený Ondřej Synek, ale zdá se, že jeho panování je u konce. Kvůli zdravotnímu stavu se vzdal olympiády a trenéři ukázali na odchovance pražských Bohemians.

„Nejprve jsem si tím nebyl jistý. Teprve až mi Ondra potvrdil, že jedu místo něj, jsem to začal brát vážně,“ vyprávěl Fleissner. „Byl to neuvěřitelný příval emocí. Za tu šanci jsem moc rád, ale zároveň je mi líto Ondry,“ pravil svěřenec trenéra Milana Dolečka v Dukle Praha.

Zatímco Synek je pětinásobným šampionem a z olympiád má tři medaile, jeho třiadvacetiletý parťák nemá moc zkušeností. „Určitě se nečeká, že bych měl přivézt medaili, ale i tak to bude svazující. Doufám, že předjedu hodně soupeřů. Chci se vrátit s dobrým pocitem. A to je asi tak všechno, co mohu říct k ambicím.“

Naděje Kristýna

Z Janova olympijského startu je nadšená jeho starší sestra. „Je to skvělý,“ smála se Kristýna, která na OH pojede na dvojskifu s Lenkou Antošovou. „Je to fajn, že budeme s Honzou spolu, ale bude to asi poprvé a naposledy, co se sejdeme pod pěti kruhy. Na olympiádě v Paříži už u toho za další tři roky asi nebudu.“

Sourozenci pocházejí ze sportovní rodiny, ale rodiče je k veslování nepřivedli. „Táta dělal pětiboj, ani mamka neveslovala, ale strejda je trenérem na Bohemce. U něj jsme začínali a díky němu se z nás stali veslaři,“ vzal si slovo Jan.

Kristýna a Jan FleissneroviZdroj: Ivana Roháčková

Když už Kristýna závodila, rodiče jí jezdili fandit a brali s sebou Jana s jeho další sestrou dvojčetem.

„Sourozenci byli se mnou párkrát i na soustředění. Myslím, že se bráchovi líbilo, když jezdil v Račicích po břehu na kole a povzbuzoval. Pak začal sám veslovat a už u toho zůstal,“ vykládala.

I když v olympijské vesnici budou kvůli covidu panovat všemožné zákazy, Kristýna věří, že si najdou prostor na kus řeči. „Teď už se spíš potkáváme na závodech nebo kempech, a tak se vždycky rádi uvidíme,“ poznamenala.

„V poslední době jsme spolu na Vltavě párkrát trénovali. Mužský skif by měl být podobně rychlý jako ženský dvojskif. Dáváme si sraz u cílové věže na Císařské louce a pak si to rozdáme. Na soustředění v Livignu jsme se dokonce začali hecovat, a to je příjemná změna,“ culila se o šest let starší Kristýna.

Má očekávat šok

Jan byl v Livignu se Synkem jako jeho sparingpartner. Od slavného kolegy se vždycky snaží něco pochytit a načerpat od něj nějaké zkušenosti.

„Hlavně mi říkal, že se mám od začátku připravit na šok. Upozorňoval, že mě nečeká žádné dětské veslování, a mám prý počítat s tím, že to pro mě bude velká změna,“ reprodukoval slova nejlepšího českého veslaře historie.

Při olympijské premiéře se musí vypořádat i s covidovými restrikcemi. „Mrzí mě, že se na vlastní oči nepodívám na jiné sporty a nejspíš ani na slavnostní nástup. Olympiádu si neužiju, jako byla v Riu či Londýně, ale musím se s tím smířit,“ krčil rameny.

Původně se zvažovala varianta, že by v Tokiu závodil v lodi, která tam byla s předstihem odeslána pro Synka. Ta je však postavená na míru jeho mohutné postavy.

„Asi by bylo složité ji nastavit na mou váhu. Přece jen jsem o nějakých dvacet možná i třicet kilo lehčí. Se mnou by byla méně zatopená a při velkých vlnách by to asi nedělalo dobrotu. Skif by byl nestabilní, a tak jsem rád, že se to povedlo zařídit vypůjčením jiné veslice,“ pochvaloval si Fleissner.

Jinak olympijský nováček míří do země vycházejícího slunce se vztyčenou hlavou. Jen nemá zkušenosti s aklimatizací, ale neznámého prostředí se neobává.

„Kamarádi byli před dvěma lety v Tokiu na šampionátu třiadvacítek a říkali, že tam od moře hodně fouká z boku. Varovali mě před velkými vlnami, ale ty mi nedělají zásadní problém.“