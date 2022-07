„Když jsme viděli soupisku, tak jsme se toho báli. Ostatní týmy nasadily na rozdíl od nás špičku. Říkali jsme si, že tady nemáme co ztratit, takže jsme do toho šli s čistou hlavou. Nakonec to kupodivu vyšlo. Až jsme z toho překvapení. Jsme za to extrémně rádi,“ řekl po bronzovém úspěchu nadšený Filip Houška.

„Bylo dobře, že jsme nad tím skoro vůbec nepřemýšleli a nepřipouštěli si žádný tlak. Myslím, že to hlavně na střelbě byl klíč k úspěchu,“ dodal Matouš Tůma.

Čeští mladíci do závěrečné kombinované disciplíny odstartovali jako pátí. Dvacetiletý Tůma skvělým během a střelbou vytáhl dvojici na druhé místo a čerstvě jednadvacetiletý Houška pak medailovou pozici udržel.

Šampiony se stali Čung Čin-Hwa a Čun Un-Te, stříbro získali Aslam Hamád, Ahmad Hamid.