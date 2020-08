Bronzový medailista z her v Riu de Janeiro Prskavec po dvou triumfech ve Veltrusech v minulém týdnu nenašel přemožitele ani dnes. Po vítězství v kvalifikaci projel trať čistě i ve finále a druhého Tomáše Maslaňáka porazil o více než sekundu. Třetí skončil stříbrný z OH 2012 v Londýně Vavřinec Hradilek.

"Sešla se mi skvělá forma a od první jízdy se mi dařilo. Tak jsem jel na správné vlně a je super tady teď stát a mít olympiádu v kapse," uvedl Prskavec v tiskové zprávě svazu.

"Všichni předpokládali, že to bude velký boj, a i když to v tuhle chvíli až tak nevypadá, tak to tvrdý boj byl. Byly to extrémně těžké závody a já jsem strašně rád, že jsem se s tím dokázal vyrovnat a předvést své nejlepší výkony, které nakonec k tomu postupu stačily," dodal sedmadvacetiletý Prskavec, který se může připravovat na druhý start pod pěti kruhy.

K premiérové olympijské nominaci se díky výhře přiblížil kanoista Lukáš Rohan, neboť jeho největší konkurent v bitvě o Tokio Vojtěch Heger dojel až čtvrtý. Mezi ženami byla nejrychlejší Gabriela Satková a v průběžném pořadí se přiblížila dosud suverénní Tereze Fišerové, jež dnes skončila třetí.

Za určitých okolností si dnes mohla zajistit olympijskou účast i mistryně světa z roku 2015 Kudějová, ale dvousekundová penalizace za dotek branky ji odsunula na páté místo. V boji o Tokio si tak polepšily druhá Veronika Vojtová i třetí Barbora Valíková. Zvítězila Kateřina Dušková.

Čeští slalomáři mají zajištěné jedno účastnické místo ve všech čtyřech olympijských disciplínách. V Tokiu by se měly poprvé představit kanoistky, které nahradí mužské deblkanoe.

V nedělním čtvrtém závodě Českého poháru půjde v Troji nejen o body do olympijské kvalifikace, ale i o to, kdo si vyjede nominaci na zářijové mistrovství Evropy v Praze.

K1: 1. Prskavec (USK Praha) 96,28 (0 trest. sekund), 2. Maslaňák (Dukla Brandýs n/L) -1,13 (0), 3. Hradilek (USK Praha) -1,31 (0).

C1: 1. Rohan 103,75 (0), 2. Chaloupka (oba USK Praha) -0,26 (2), 3. M. Jáně (Dukla Brandýs n/L) -2,03 (0).

Ženy:

K1: 1. Dušková 112,75 (0), 2. Vojtová (obě USK Praha) -0,30 (0), 3. Valíková (Dukla Brandýs n/L) -0,32 (4).

C1: 1. G. Satková (USK Praha) 120,37 (2), 2. M. Satková -0,24 (0), 3. Fišerová (obě Dukla Brandýs n/L) -0,96 (2).