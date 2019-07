"Urodilo se to fakt za den. Asi den před tím, než se to oznámilo, jsem měl telefonát s trenérem Chicaga a tam poprvé zaznělo, že mají zájem a dají nabídku," řekl sedmadvacetiletý Satoranský na dnešním setkání s novináři v pražské hale Folimanka, kde se konal jeho tradiční letní kemp pro děti.

"Bylo to pro mě hrozně rychlé. Očekával jsem, že se to stane později. Agent mě připravoval na to, že nejdřív budou podepisovat ty největší hvězdy, které určují trh, a pak přijdu na řadu já. Ale všichni hrozně rychle podepsali a bylo to docela šílené," přidal.

Satoranský, který v 80 zápasech uplynulého ročníku v průměru odehrál 27 minut a nasbíral 8,9 bodu a 5 asistencí, opustil Washington po třech letech, když přijal první konkrétní nabídku. "Týmů, které měly zájem, bylo hodně, ale nedávaly konkrétní nabídku. A když se objevilo Chicago, tak mi přišlo, že se tam budu hodit a byla by škoda to nevyužít," uvedl.

"Volal mi trenér, který se mě snažil získat a líbilo se mi, o čem jsme se bavili. O tom, jak viděl moji hru a jak můžu pomoct. Myslím, že když zůstaneme zdraví, tak je šance bojovat o play off. Ve Východní konferenci je to otevřené pro kohokoliv," řekl bývalý hráč Sevilly, Barcelony nebo USK Praha.



Satoranský je také rád, že díky smlouvě bude mít pevnější pozici v týmu. "V NBA je trochu určená role i kvůli finančním podmínkám, takže když jste čtvrtý nejlépe placený hráč, tak víte, že nějakou tu roli mít budete. Nebo že ty šance dostanete," prohlásil.

Překonal Petra Čecha



Satoranský je přesvědčený, že styl Bulls mu bude sedět. "Bude výzva si rychle zvyknout na nové spoluhráče. Hodně se těším na Lauriho Markkanena, se kterým si myslím, že nám to spolu bude fungovat. Dařilo se mi s Kristapsem Porzingisem, který hraje podobně," řekl.



Nová smlouva s Chicagem udělala ze Satoranského s ročním příjmem deset milionů dolarů nejlépe placeného českého sportovce. Dosavadní jedničkou byl bývalý fotbalový brankář Petr Čech s příjmem 242 milionů korun, druhý hokejista Jakub Voráček z Philadelphie si ročně vydělá zhruba 212 milionů korun.



"Každého zajímají prachy a je normální, že se o tom nejvíc píše," usmál se Satoranský, který si ve Washingtonu přišel na tři miliony dolarů. "Hodně lidí chápe, že je úspěch se v NBA udržet a když jsem si zlepšil situaci, tak to ukazuje, že se mi dařilo. Ale je také potřeba říct, že padesát procent jde na daně, to už se nikde nepíše," dodal opět s úsměvem.