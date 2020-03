"Být bez závodů je těžší, než jsem si myslel. Ani ne tolik po té fyzické stránce, ale mentálně to vážně není snadné," uvedl čtyřiatřicetiletý Štybar pro web svého týmu Deceuninck-QuickStep.

Zkušený závodník plně chápe všechna opatření, mrzí ho jen, že nemá šanci prodat formu. Navíc v jeho oblíbeném období. Loni prokázal kvality triumfem nejen v Harelbeke, ale už předtím začátkem března opanoval závod Omloop Het Nieuwsblad. Nepočítaje domácí Belgičany, vyhrát oba podniky se mu podařilo jako prvnímu od triumfů Nizozemce Jana Raase v roce 1991.



"Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Ten den do sebe všechno zapadlo a bylo to jedno z mých nejhezčích vítězství. Nikdy na to nezapomenu a věřím, že si to někdy také zopakuji. Když nad tím tak přemýšlím, zdá se mi, jako kdyby to bylo včera. Dosáhnout něčeho podobného v těchto uctívaných belgických závodech, to člověka potěší. Jsem na to náležitě hrdý. A teď, jak se nezávodí, vnímám, jak si toho vážím ještě o to víc. Ale kdo ví… Třeba budu jednoho dne prvním závodníkem, kterému se podaří vyhrát Omloop Het Nieuwsblad a Kolem Flander, to by bylo vážně něco," zasnil se Štybar.

Na týdny plné závodů na kostkách se moc těšil. "A právě teď bych měl mít úplně tu nejlepší formu, jenže v kalendáři závodů nám nic nezbylo. A jediné, co s tím mohu dělat, je pokusit se to vstřebat. Samozřejmě pokračuju v tréninku, i když teď už nechodím na dvousetkilometrové jízdy. Je každopádně velmi obtížné a frustrující připravovat se jen tak bez nějakých cílů," přiznal Štybar.





"Současně vám ale situace, která je, nabízí zcela nové perspektivy. A vy pochopíte, že tady už nejde jen o cyklistiku. Tohle je o skutečném životě. A mnoho lidí ty okolnosti postihly mnohem více. Nutí vás to myslet na ně a přemýšlet nad tím, jakou námahu to stojí celý svět. Uvědomujete si, že tohle přesahuje rámec sportu. A také to, jak je důležité pomáhat jeden druhému, abychom překonali tyto těžké časy. Mnohdy stačí i malé gesto nebo laskavé slovo," dodal Štybar.



Jeho posledním soutěžním vystoupením na dlouhou dobu zůstane zkrácený etapový závod Paříž-Nice, který dokončil jako celkově dvacátý. Začátkem února se mu podařilo vyhrát etapu Vuelty San Juan.





"Měl jsem dobrou zimu, pak jsem vyhrál v té Argentině a byl jsem hladový po závodění a dobrých výsledcích. Cítil jsem, že forma jde nahoru. Věřil jsem, že na Flandry a Roubaix bych mohl být v životní formě. To všechno je ale pryč. Jediné, co teď můžeme dělat, je přát si, aby se vše zase vrátilo co možná nejdříve do normálu," uzavřel Štybar.