"My jsme ten nejkrásnější dárek dostali už před pár měsíci. Nechávali jsme si to pro sebe a nejbližší rodinu, ale náš předčasný vánoční dáreček už se moc skrývat nechce a začíná se jasně ukazovat světu. Zdá se tedy, že je na čase se o tu radost podělit i s vámi. Kdo by to byl řekl, že rok 2021 nakonec přeci jen bude jedním z mým nejmilejších a že poslední čtvrtletí letošního roku vyjde konečně podle představ," napsala Nausch Sluková na Instagramu.