Robert De Niro se nezapomenutelným způsobem ujal role Jakea LaMotty, boxerského šampiona a rváče z Bronxu, který se choval stejně bezohledně v ringu i v životě. Podmanivý černobílý film je někdy označován za „Rockyho pro intelektuály“.

Sám LaMotta, jehož turbulentní životní příběh tvůrce inspiroval (zemřel v roce 2017 v úctyhodném věku 95 let), De Nira před natáčením trénoval. Herci to prý šlo tak dobře, že by mohl sám profesionálně boxovat, a za hlavní roli pak získal Oscara.



Moneyball (2011)



Asi nepřekvapí, kolik skvělých filmů bylo za velkou louží natočeno o baseballu. Pro Evropany jde často o poměrně záhadný sport, ale snímek Bennetta Millera v hlavních rolích s Bradem Pittem a Jonahem Hillem spolehlivě zaujme i ty, kterým jinak baseball nic neříká.

Příběh je založen (částečně) na skutečných událostech: bývalý hráč a nyní manažer neúspěšného týmu se v nouzi rozhodne zaměřit na poměrně sofistikovanou – a mnoha lidmi vysmívanou – analýzu statistických dat, díky níž úspěšně sází na zdánlivě odepsané hráče.

Jak už to u filmů inspirovaných reálnými lidmi a příběhy bývá, i Moneyball po premiéře sklidil hodně kritiky za poněkud volnější nakládání s fakty. To ovšem nic nemění na tom, že tento inteligentní „sportovní“ film okouzlil i ty diváky, kteří jinak holdují zcela jiným žánrům.



Rocky (1976)



Jednu z nejslavnějších sérii v dějinách kinematografie nemá smysl představovat. Původní film Sylvestera Stalloneho (kromě ztvárnění hlavní role napsal i scénář) a režiséra Johna G. Avildsena je už dávno legendou, následoval dnes už poněkud nepřehledný zástup sequelů a spin-offů.

Prvnímu filmu o sociálně neohrabaném boxerovi z předměstí Philadelphie, který se od vybírání dluhů pro místního gangstera dostane k zápasu s profesionálním šampionem, se kritici zprvu vysmívali. Skuteční boxeři se pro změnu smáli nerealistickým scénám z ringu. Jenže umanutá přímočarost příběhu, v němž se chudý hrdina tvrdou dřinou dostal ke štěstí, fascinovala (a fascinuje) davy diváků.

Původní Rocky měl rozpočet jen milion dolarů a celosvětově vydělal přes 200 milionů. Vznik dalších dílů tak byl jen v logice věci. Mezi fanoušky má nejkultovnější status Rocky IV, v němž hlavní hrdina boxuje na život a na smrt v Moskvě s nadopovaným sovětským přeborníkem.



Rivalové (Rush, 2013)



Dva skvěle vykreslení protichůdní hrdinové, rychlá auta a všudypřítomná hrozba smrti. To je fascinující mix, se kterým si skvělým způsobem poradil ostřílený režisér Ron Howard. Zřejmě nejlepší film o formuli 1 se stal celosvětovým hitem.

Nechme stranou, že tvůrci si některá fakta o zápolení puntičkářského Nikiho Laudy s bohémským sukničkářem Jamesem Huntem nutně přibarvili (oba sokové byli ve skutečnosti dobří přátelé a průběh některých závodů byl poněkud jiný).

Skutečností je, že filmu Rivalové se povedlo dokonale přiblížit „rytířskou“ éru formule 1, kdy každý závod znamenal pro piloty značné riziko, nesrovnatelné s technologicky mnohem pokročilejším dneškem.



Million Dollar Baby (2004)



Prostředí boxu je mezi filmaři mimořádně oblíbené. Nabízí silné příběhy, vyhrocené situace, obrazově působivé prostředí. Slavné drama Clinta Eastwooda z roku 2004 je v tomto ohledu na jednu stranu zcela tradiční, na druhou stranu ze zajetých kolejí vybočuje.

Příběh servírky (hraje ji Hilary Swanková), která se chce stát boxerskou šampionkou a přesvědčí starého bručounského trenéra, aby jí v tom pomohl, se stal dost nečekaně celosvětovým finančním hitem, který navíc sbíral ovace i u kritiků.

Film získal čtyři Oscary, včetně toho pro nejlepší film, režii (Eastwood) a herečku v hlavní roli. Swanková si cenu jistě zasloužila: z drobné dámy se díky nesmírně tvrdému tréninku stala na první pohled bojovnice, která na svalech přibrala skoro devět kilogramů.



Hřiště snů (Field of Dreams, 1989)



Spíš než o „film o baseballu“ jde o „film s baseballem“. Zvláštní fantasy režiséra Phila Aldena Robinsona v hlavní roli s Kevinem Costnerem má zcela unikátní snovou atmosféru, která si podmanila tisíce diváků, jimž je jinak baseball zcela ukradený.

Stačí uvést, že hlavní hrdina (farmář kdesi v Iowě) jednoho večera slyší tajemný hlas, který pronese dnes již kultovní větu „If you build it, he will come“. Farmář tak na svém kukuřičném poli začne k úžasu svého okolí budovat baseballové hřiště, a začnou se dít ještě podivnější věci. Víc asi netřeba říkat, lepší je film vidět.

Mimochodem: dotyčné hřiště mezi poli skutečně existuje a je oblíbenou turistickou destinací pro fanoušky filmu. V roce 2021 se tam dokonce uskutečnil profesionální zápas MLB, jehož se zúčastnil i Kevin Costner.



Orel Eddie (Eddie the Eagle, 2016)



„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Tento slavný citát zakladatele novodobých olympijských her Pierra de Coubertina se sice traduje v poněkud nepřesné podobě, ale na film o svérázném britském skokanovi na lyžích sedí dokonale.

Jde o příběh Michaela Edwardse (hraje ho Taron Egerton), který si jde umanutě za svým cílem závodit na olympiádě, a vybere si pro Brita velmi exotickou disciplínu. Obrýlený skokan se skutečně dostane na hry v Calgary v roce 1988, kde sice skončil poslední, ale jeho oddanost sportu mu získala tisíce příznivců.

Je vlastně trochu zvláštní, že tento příběh o svérázném outsiderovi se dočkal převedení na stříbrné plátno až v roce 2016. Režíroval ho Dexter Fletcher a dočkal se pozitivních ohlasů, byť pro některé diváky byl možná až příliš sentimentální.