„Utká se nejlepší obrana s nejúčinnějším útokem. Zároveň máme připravený jeden z nejlepších doprovodných programů,“ prohlásil Filip Hobza, předseda České asociace amerického fotbalu. Závěrečný duel sezony odstartuje v 18:30 v Ostravě.

Oba týmy předváděly během sezony nejlepší hru. Prague Lions ovládli základní část s bilancí devíti výher a jedné porážky, Steelers vyhráli osm zápasů. Z toho Lions zaznamenali v útoku v průměru 43 bodů na zápas, to jejich ostravští rivalové obdrželi v průměru 13 bodů v utkáních.

Nikdo lepší v těchto statistikách v rámci Paddock ligy nebyl. „Je pro nás výzvou překonat ostravskou obranu. Plán máme vymyšlený už více než týden.

Jsme nejpřipravenější, co jsme kdy byli,“ prohlásil Zach Harrod, hlavní trenér Prague Lions, kteří byli naposledy ve finále v roce 2016.

To Ostrava Steelers hrála Czech Bowl v posledních dvou ročnících. „Bereme to jako lehkou výhodu. I to, že budeme hrát v Ostravě,“ prohlásil Garrett Griffeth, hrající trenér Steelers, kteří se však nechtějí soustředit jenom na obranu.

„Jsme nejlépe sehraní, máme nejlepší pasový útok, který Ostrava kdy měla. Soupeř nás už rozhodně v tomto nemůže podcenit,“ doplnil na tiskové konferenci Ondřej Chmela, wide receiver Steelers.

V útoku Lions zase září quaterback Michael Hayes, který překonal rekord ligy v počtu naházených touchdouwnů v základní části, v deseti zápasech jich zaznamenal 39. Zároveň obranu pražských hráčů vede zkušený Američan Daniel Disch, který byl defenzivním koordinátorem v několika univerzitních týmech v Divizi 1. „Je to nejlepší trenér obrany, který kdy v České republice byl,” dodal Zach Harrod, hlavní trenér Lions.

Rivalita: Praha vs. Ostrava

Ve vzájemných zápasech mezi Lions a Steelers v posledních třech letech skončil pouze jediný vítězstvím o víc než jeden touchdown. „Lze tedy očekávat nejvyrovnanější finálový souboj v historii, který navíc bude okořeněn odvěkou rivalitou, která mezi Ostravou a Prahou panuje,“ prohlásil Filip Hobza, předseda ČAAF.

V rámci Czech Bowlu se čeká také bohatý doprovodný program – na své si přijdou i milovníci hudby nebo akrobatických kousků. Již dvě hodiny před výkopem bude k dispozici Paddock fanzóna s různými atrakcemi a stanovišti včetně možnosti hodit a kopnout míč na americký fotbal na rychlost a přesnost, případně si vyzkoušet opravdovou výstroj. Před zápasem vystoupí AK - Sergei Barracuda, Pastor & DJ Bussy. Vstupenky na Paddock Czech Bowl XXVI jsou k dispozici v předprodeji za sníženou cenu, děti do 15 let pak mají vstup za symbolických 10 korun.