Devětadvacetiletý Prskavec postoupil do finále šestým časem, v rozhodující jízdě ale předvedl svůj nejlepší výkon v Tacenu. Díky jízdě bez dotyku branky porazil na technické trati zkrácené kvůli nízkému stavu vody o 1,37 sekundy domácího Slovince Martina Srabotnika. Třetí Jakub Grigar ze Slovenska ztratil už téměř pět sekund.

Český favorit Prskavec potvrdil stoupající formu před červencovým mistrovstvím světa. V úvodním pohárovém závodu v Troji byl čtvrtý, minulý týden v Krakově při vítězství Víta Přindiše třetí a nyní si dojel pro první výhru v SP od loňské Troji.

Kajakářské žně v Krakově. Vyhrál Přindiš, medaili bere i Prskavec či Fišerová

"Letos se mi to zatím daří. Moje nejhorší umístění je vlastně doma v Troji, což mě do dneška mrzí. Na druhou stranu mi to tohle dost vynahrazuje, protože bylo krásné počasí, skvělí diváci a já jsem dokázal předvést jízdu, ze které mám radost," řekl Prskavec, jenž byl na domácí vodě čtvrtý.

Minulou sobotu v Polsku se trio českých kajakářů vešlo mezi nejlepší pětici, tento výsledek ve Slovinsku nenapodobilo. Přindiš sice zajel v semifinále čistou jízdu, ale s odstupem 17 setin na desátého obsadil první nepostupové 11. místo. Mistr světa z roku 2017 Ondřej Tunka byl patnáctý.

Životní výsledek pro Valíkovou

V závodě kajakářek byla šestá Barbora Valíková a zaznamenala životní výsledek v seriálu. Sedmadvacetiletá slalomářka se dostala do finále závodu SP poprvé od roku 2018, kdy v Augsburgu dosáhla díky osmému místu na své dosavadní pohárové maximum. Ve finále měla jeden dotyk branky a zaostala o 5,67 sekundy za vítěznou Jessicou Foxovou.

Další dvě Češky se do finálové desítky nevešly. Olympionička na kanoi Tereza Fišerová, jež závodí na kajaku mezi elitou první sezonu, nenavázala na druhou pozici z Krakova. S dvěma trestnými sekundami obsadila v semifinále 16. místo, k postupu jí chybělo 2,18 sekundy. Třetí Češka Veronika Vojtová neprojela branku a skončila s velkou ztrátou poslední třicátá.

Ocelová žena z Troje. Fišerová vyhrála extrémní slalom se zkrvavenou tváří

Fišerová navzdory dnešnímu nezdaru udržela průběžné druhé místo v SP za Foxovou, jež vyhrála i třetí závod kajakářek v sezoně. Hvězdná Australanka porazila o 2,78 sekundy Britku Mallory Franklinovou, třetí byla Ukrajinka Viktorija Usová. Ani jedna z deseti kajakářek neměla čistou finálovou jízdu, z toho tři závodnice dostaly padesátisekundovou penalizaci za neprojetí branky.