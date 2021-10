Pohrozili mu zákazem vstupu na domácí palubovky. Nezabralo to. Tak mu následně vypočítali četnou ztrátu osm milionů korun za každý neodehraný zápas. A zase nic. Basketbalista Brooklynu Kyrie Irving na očkování zkrátka nepůjde, a to znamená pro klub i celou NBA velký problém.

Jednička draftu z roku 2011 se od samého začátku ostře staví proti celému procesu vakcinace, a i navzdory tomu, že tak učinil již každý člen organizace Nets a více než devadesát procent celé NBA, rozehrávač s číslem 11 nikoliv.

„Zatím stále nevíme, zda vstoupíme do nové sezony NBA i s Kyriem,“ přiznalo vedení velkého aspiranta na ligový titul.

V New Yorku totiž platí vyhláška, že hrát zápasy a absolvovat tréninkové jednotky smí pouze očkovaní jedinci. Z toho tak jednoznačně vyplývá, že Irving by mohl nastupovat jen k venkovním utkáním, jinak by musel trénovat individuálně.

Doma trénovat může, na zápasy však nesmí

To je samozřejmě absolutně nerealizovatelné. Od návratu z přípravného kempu, kde Irving mohl výjimečně nastoupit, je australsko-americký basketbalista mimo tým a zatím je stále ve hvězdách, zda bude vůbec vpuštěn do dalších přípravných zápasů.

Přitom město New York patří mezi místa, kde sportovcům stačí k výkonu své profese jenom jedna dávka. Speciální výjimku pak lze dostat pouze ze zdravotních či náboženských důvodů. A jak se zdá, tak Irving se do kostela s Biblí v ruce rozhodně nechystá.

Světlo na konci dlouhého tunelu se před nedávnem pro Brooklyn přeci jenom rozsvítilo. Povinná vakcinace se podle vyhlášky městské radnice vztahuje jenom na shromáždění v uzavřených prostorách veřejného místa.

A světe div se, tréninkové centrum klubu nedaleko domovské arény je údajně považováno za soukromou budovu, na kterou se nevztahují žádná opatření.

Avšak důvod k oslavě to rozhodně není. Irving sice může s týmem doma trénovat, ale na zápasy v newyorské aréně Barclays Center může prozatím zapomenout. Nyní měl s týmem odletět na přípravu do Philadelphie, nakonec ale do letadla nenasedl.

„Vypadá to, že bychom ho mohli brát s sebou na venkovní zápasy, ale nejsem si jist, že bude hrát. Téměř týden jsme ho ani neviděli,“ řekl před odletem zklamaně trenér Steve Nash.

Sezona se rychle blíží a s tím i velký problém pro rodáka z australského Melbourne. Pokud do 19. října nezmění svůj názor, což zřejmě neudělá, tak si doma zkrátka nezahraje.

Osm milionů za každý zápas? To raději skončím úplně

A to výrazně pocítí nejen tým Brooklynu, ale rovněž Irvingovo bankovní konto. Za každý neodehraný zápas totiž přijde o podíl ze své roční gáže, konrkétně o pěkných 380 tisíc dolarů (8,4 milionů korun) za jedno utkání.

Ačkoliv je mistrem světa, olympijským vítězem i sedminásobným účastníkem All-Star Game, taková ztráta by jej mohla stát opravdu hodně. Klub se od větších prohlášení distancuje, samotný Irving je znechucený a pro změnu nekomunikuje vůbec.

Kyrie Irving has informed the Nets he plans to retire. pic.twitter.com/1wMRuXrTyP — Brooklyn Sports® (@BallsackSports) October 12, 2021

A na povrch dokonce vyplavaly spekulace o tom, že kvůli očkování opustí basketbalový svět nadobro. Celé je to jedna velká záhada. „Těžko říct, co se odehrává v Kyrieho světě,“ píší americká média.

V devětadvaceti letech má téměř všechno, co si kdy přál. Vlastně ne, stále je tu jeden úspěch, na který doposud nedosáhl: titul s Brooklynem. A letos je ta šance větší než kdy dříve.

Jenže to se Irving musí nejdříve rozhodnout, zda půjde do boje s větrnými mlýny, nebo se pro jednou zařadí mezi většinu. Možná však budeme svědky mnohem dramatičtějšího scénáře.

Zdroj: Youtube