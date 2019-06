Čekají se tisícové návštěvy. „Už to na nás doléhá. Pro všechny to bude vrchol kariéry, snažíme se doladit detaily a zklidnit se,“ prohlásil David Mertl, kapitán českého týmu. Úvodní duel se rozehraje ve čtvrtek od 19:00 proti Novému Zélandu.

Pro Světovou konfederaci baseballu a softballu (WBSC) se jedná o důležitý, až přelomový šampionát. Vždyť všech 72 utkání mužského mistrovství světa v České republice se bude živě přenášet přes její YouTube kanál. „Očekáváme, že vůbec první mistrovství světa mužů v Evropě bude tou nejsledovanější událostí softballu v historii,“ prohlásil Tommy Velazquez, předseda softballové sekce WBSC. „Děláme obrovské pokroky v propagaci našeho sportu a umožníme fanouškům z celého světa sledovat nejlepší hráče."

V České republice se během deseti červnových dní očekávají dohromady desetitisícové návštěvy. Areály ve Svoboda parku v Bohnicích nebo v Hippos aréně v Havlíčkově Brodě pojmou několik tisíc lidí. Diváci se mohou těšit nejen na špičkové sportovní výkony, ale také na doprovodné programy. „Zejména v USA nebo v Japonsku jsou pálkovací sporty společenskou událostí. Na tribuny dorazí celé rodiny, které se dobře nají a pobaví se se svými známými. Chceme se tím inspirovat a nabídnout sportovním fanouškům skvělé zážitky,“ prohlásila Helena Novotná za organizační tým světového šampionátu.

V areálu Joudrs se v průběhu MS otevře Český dům, který bude pro hosty, partnery nebo pro české softbalové reprezentantky, které se připravují na evropský šampionát v Ostravě a olympijskou kvalifikaci. „Český dům bude sloužit jako multifunkční prostor i přes den. V dopoledních hodinách zde uvítáme učitelský doprovod školních dětí. Zároveň zde bude možné realizovat i speciální akce olympioniků či mimořádné tiskové konference,“ dodala Helena Novotná z České softballové asociace. Dům přijde slavnostně otevřít Jiří Kejval, předseda ČOV.

Reprezentanti budou bydlet v hotelu za Prahou

Čeští softbalisté mají za sebou přípravné duely s Argentinou nebo s Velkou Británií. V úterý mají odpočinek a ve středu se sejdou v hotelu kousek za Prahou na společném obědě. Odpoledne je pak čeká setkání se sportovním psychologem. „Nálada v týmu je skvělá, ačkoliv jsme po přípravných duelech mírně unavení. Těšíme se, až vše konečně odstartuje,“ dodal David Mertl, kapitán českého softbalového výběru.

Úvodní duel se uskuteční 13. června od 19:00 v Praze proti Novému Zélandu. Fanoušci ze všech koutů světa budou moci také sledovat zápasy na www.playo.tv. Všechny zápasy českého týmu v základní skupině budou na ČT sport. Šampionát navštíví řada VIP osobností a velvyslanci z několika zemí.

Zápasy českého týmu v základní skupině



13. června (Praha) – čtvrtek

18:00 Zahajovací ceremoniál

19:30 Nový Zéland vs. Česko



15. června (Praha) – sobota

19:30 Mexiko vs. Česko



16. června (Havlíčkův Brod) – neděle

19:00 Česko vs. Japonsko



17. června (Praha) – pondělí

19:30 Česko vs. Argentina



18. června (Havlíčkův Brod) – úterý

19:30 Česko vs. Filipíny



19. června (Praha) – středa

19:30 Botswana vs. Česko



20. června (Havlíčkův Brod) – čtvrtek

19:30 Kuba vs. Česko



Finále: 23. června 19:30 v Praze



Rozlosování MS v softbale (Praha, Havlíčkův Brod)

13. - 23.6.2019

Skupina A: Nový Zéland, Japonsko, Argentina, Česko, Mexiko, Botswana, Filipíny, Kuba.

Skupina B: Kanada, Austrálie, USA, Venezuela, Dánsko, Jižní Afrika, Nizozemsko, Singapore.