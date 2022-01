Největší akce tohoto roku? Sport čeká olympiáda, fotbalové MS či domácí Euro

Co nabídne sportovní rok, pokud mu to ovšem stejně jako v posledních dvou letech dovolí aktuální pandemie? Sportovní nadšenci se mohou při pozitivním průběhu na velmi pestrý program. Kromě největšího vrcholu - únorových zimních olympijských her v Pekingu je na programu fotbalové mistrovství světa v Kataru, jež se bude netradičně konat na přelomu listopadu a prosince. Čeští fanoušci se také mohou těšit na to, že v pražské skupině uvidí basketbalovou reprezentaci, která zde bude bojovat na zářijovém mistrovství Evropy.

Účastníci mávají 17. září 2021 s vlaječkami s logy zimních olympijských her a paralympiády v Pekingu 2022. | Foto: ČTK

Peking se stane prvním městem, které bude hostit letní i zimní olympijské hry. Zahajovací i závěrečný ceremoniál se stejně jako v roce 2008 uskuteční na zrekonstruovaném Národním stadionu. Hry se kvůli covidu-19 budou stejně jako loňské OH v Tokiu konat bez zahraničních diváků. Všichni cizí účastníci budou muset být očkovaní, nebo je čeká třítýdenní karanténa. Řada zemí v čele s USA už vyhlásila diplomatický bojkot olympiády kvůli porušování lidských práv v Číně, nepřijedou ani hokejisté z NHL. Sportovní hlášky roku: Slávistický čas 60:27, nepřítel Pelta a kloktání v Tokiu Češi do Pekingu vyšlou nejpočetnější výpravu v historii, která by mohla čítat okolo 130 sportovců. Vedle medailových nadějí Ester Ledecké s Martinou Sáblíkovou v ní premiérově nebudou chybět hokejistky, jež si účast zajistily v dodatečné kvalifikaci. Nepravděpodobný je naopak start olympijské vítězky v snowboardcrossu z roku 2014 Evy Samkové, která si v prosinci zlomila oba kotníky a musela podstoupit operaci. Fotbalovou reprezentaci čeká v březnu dvoukolová baráž MS v Kataru. Pokud přejdou přes Švédsko, narazí v rozhodujícím duelu o postup na šampionát na vítěze zápasu Rusko - Polsko. Pohárové jaro se týká dvou českých týmů, jež postoupily do úvodního vyřazovacího kola nově vzniklé Evropské konferenční ligy. Slavia si v únoru zahraje s Fenerbahce, Sparta vyzve Partizan Bělehrad. Chybět nebude ani hokejové MS či basketbalové ME Hokejisté se v květnu ve Finsku pokusí ukončit medailový půst na mistrovství světa, který trvá od roku 2012. Basketbalisté se v září představí v pražské skupině mistrovství Evropy, basketbalistky budou na podzim mezi světovou elitou v Austrálii chybět. Na volejbalových MS se naopak představí pouze české ženy, házenkáře čeká už v lednu ME v Maďarsku a na Slovensku. Atleti budou mít stejně jako plavci oba šampionáty nezvykle v jednom roce, navíc v rozpětí jednoho měsíce. Po červencovém MS v Eugene je v srpnu na programu multisportovní akce v Mnichově, kde se kromě atletiky bude konat ME v dalších osmi sportech. Hromotluk z Konga, Ironman Souček i podavač míčů Ronaldo. Takový byl rok 2021 Čeští fanoušci mohou doma kromě ME v basketbalu zavítat také na zářijové mistrovství světa ve veslování v Račicích. V květnu jsou na programu atletická Zlatá tretra a turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu v Ostravě nebo SP horských kol v Novém Městě na Moravě.