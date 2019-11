Dvojnásobný mistr světa předvádí nejen v cyklokrosu neuvěřitelné výkony. Skvěle jezdí i na silnici a horských kolech. „Je považován na nejlepšího cyklistu světa, proto se radujeme, že v Táboře potvrdil účast,“ uvedl Petr Balogh, šéf organizačního výboru táborského závodu a předseda komise cyklokrosu při svazu cyklistiky.

Stejně nadšený je z účasti Kateřiny Nash, která vede seriál Světového poháru a cyklokros už řadu let úspěšně kombinuje s horskými koly. „Je to naše hvězda a navíc Jihočeška,“ sklonil poklonu jednačtyřicetileté rodačce z Prachatic. „Kačka zasluhuje maximální diváckou podporu, aby se udržela na prvním místě světového poháru.“

K výjimečné situaci, kdy jel český cyklokrosař při domácím podniku elitního seriálu v dresu lídra seriálu, došlo naposledy v roce 2010 v Plzni. Tehdy hájil vedení Zdeněk Štybar, který je už několik let předním silničním profesionálem a do terénu si jen občas odskočí. Tábor však v zimní pauze do svého plánu tentokrát nezařadil.

Boroš chce být v deseti

Největší českou nadějí v mužské kategorii elite je táborský jezdec Michal Boroš. Má možnost se na okruh dostat poměrně často. „Bydlím skoro za barákem, na trať to je asi kilometr. Tenhle závod je pro mě jedním z nejdůležitějších v sezoně. Chtěl bych se dostat do desítky,“ prozradila česká jednička.

Kromě Boroše a Nash se v Táboře představí širší sestava české reprezentace. „V juniorech postavíme A i B-tým. Totéž v kategorii do 23 let, v níž může jet celkem dvanáct jezdců,“ prohlásil reprezentační trenér Petr Dlask.

Tábor chce další mistrovství světa



Cyklokros má v Táboře velikou tradici. Tuto skutečnost si možná připomeneme za pět let. Jihočeši se totiž ucházejí o pořádání mistrovství světa.



Po letech 2001, 2010 a 2015 by to bylo v roce 2024 už čtvrté pořadatelství. O tom, zda se v Táboře opět pojede, se rozhodne začátkem února příštího roku ve švýcarském Dübendorfu, kde se bude bojovat o světové medaile.



Kandidaturu podpořil i prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek: „Těší mě to. Svaz udělá maximum, aby se to podařilo, protože Tábor si šampionát zaslouží.“