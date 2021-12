Výrazný náskok před Krejčíkovou

Téměř dvoumetrový obr, který si díky výhře přišel na čtvrt milionu korun, anketu ovládl poprvé po vítězství na OH v Riu. Letos úspěšné tažení přesně zopakoval, i když začátek sezony neměl jihlavský rodák zrovna ideální.

„Na prvním turnaji v Tel Avivu jsem prohrál hned v prvním kole. Teď už vím, že to pro mě byla nesmírně důležitá prohra. Hrozně mě to štvalo. V prvním kole jsem neprohrál asi šest nebo sedm let. Měl jsem i myšlenky typu: Mám na to ještě?“ přiznal otec dvou dětí.

Prskavec o dovolené s Krpálkovými: Za chvíli o nás věděl snad celý ostrov

„Díky tomu jsem si ale nějaké věci uvědomil a nakonec olympiádu vyhrál,“ pokračoval. „Nebýt této prohry tak by to třeba v Tokiu nemuselo dopadnout,“ přemítal jednatřicetiletý borec.

Jeho vítězství bylo výrazné: nad druhou tenistkou Barborou Krejčíkovou vyhrál o 202 body. Osmdesát hlasujících dalo Krpálka na první místo, Krejčíková posbírala 73 prvních míst a třetí vodní slalomář Jiří Prskavec třináct.Kategorii kolektivů vyhrál podruhé v historii reprezentační tým basketbalistů.

Výsledky ankety Sportovec roku 2021:

1. Lukáš Krpálek (judo) 1720 b.2. Barbora Krejčíková (tenis) 15183. Jiří Prskavec (vod. slalom) 14114. Jiří Lipták (střelba) 11685. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková (tenis) 11006. Markéta Davidová (biatlon) 9307. Patrik Schick (fotbal) 8148. David Kostelecký (střelba) 8139. Jakub Vadlejch (atletika) 67110. Ester Ledecká (snowboarding, alpské lyžování) 660

Kolektivy: 1. Basketbalový tým mužů 4972. Fotbalový tým mužů 3483. Hokejový tým žen 335

Junioři: 1. František Doubek (atletika) 812. Linda Nosková (tenis) 703. Klára Kneblová (v. slalom) 68

Sportovní legenda 2021: Vítězslav Mácha (zápas)

Oddanost sportu 2021: Aleš Suk