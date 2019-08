„Nezačali jsme úplně dobře. Možná to bylo i cestou a aklimatizací, která ještě není úplně kompletní. Pak jsme si ale vybudovali náskok. Ve třetí čtvrtině jsme možná trochu polevili v hlavách. Oni na to vlítli a brousili nás po celém hřišti, což je vždycky nepříjemné. Než jsme si znovu uvědomili, že hrajeme zápas, tak to trochu skřípalo.

O jiném stylu Angoly

Byli nepříjemní tlakem na balon. Celkově ten styl basketbalu je trochu jiný než to, co vídáme v Evropě. Byla to kombinace mimoevropského basketbalu a cesty, protože pořád se ještě necítíme nejlépe. Někteří kluci ještě kvalitně nespí. Snad se to zlepší.

O faulech

V některých situacích byla tvrdost hodně nezvyklá. Co by v Evropě byl stoprocentní faul, a my jsme možná už přestávali hrát, tak tady se nepískalo. Je to zase fajn, že člověk vidí něco jiného a pohled na basketbal je všude jiný. Věřím, že na mistrovství světa se to bude posuzovat trochu víc úzkoprseji, co jsem zatím zažil v oficiálních FIBA zápasech. Nebude to až tak agresivní jako dnes tady. Dnes tam bylo pár situací, které byly za hranou, ale to se stává v každém zápase. Neviděl bych to ale nějak hrozně.

O obraně

Myslím, že test naší obrany tady na turnaji teprve přijde, takže tu dnešní bych nehodnotil.

Angola – Česká republika 65:84 (13:18; 30:44; 48:60)



Joaquim 14, Domigos a Moreira po 10 – Balvín 17 bodů a 11 doskoků, Bohačík 16, Satoranský 15, Auda 11, Hruban 8, Schilba Kříž po 4, Palyza 3, Vyoral, Šiřina a Peterka po 2, Krejčí 0



TH: 13/8 – 26/21

Trojky: 1 – 7

Doskoky: 35 – 47

Zisky: 8 – 9

Ztráty: 14 – 14

Asistence: 13 – 21

Fauly: 21 – 14