Ještě v zimě měl jasno. V létě udělá státnice, stráví pár dní s miminkem a potom už hurá na olympiádu. Ale znáte to: člověk míní a doba mění. Elitního plavce Jana Micku (25) zradila písemná zkouška, olympiáda byla odložena na rok 2021… Radost mu tak dělá alespoň dcerka Beáta.

Trénink s plavcem Janem Mickou v pražském Podolí | Foto: Deník / Martin Divíšek

Odložení olympiády řadu sportovců zasáhlo. U vás je to ale trochu jinak, že?

To souhlasí, docela mi to nahrálo do karet. Mám teď víc času na rodinu.