"Mám ohromnou radost. Letos jsem zatím nic nevyhrála," uvedla dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy, která v březnu musela přerušit sezonu kvůli krevní sraženině v paži a podstoupila operaci. "Zároveň jsem smutná, protože to dnes nevyšlo Jess. Asi jsme očekávaly, že to bude větší bitva, ale to se v golfu stává," řekla Nelly Kordová, která měla za tři kola 13 ran pod par.