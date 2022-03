Nenávidím Putina. Chci, aby trpěl, vzkázal bývalý basketbalista NBA

Je to chlap jako hora, když ale vezme do ruky mobil, je v něm malá dušička. Dvoumetrový ukrajinský basketbalista Kyrylo Fesenko volá se strachem každý den své rodině do bombardovaného Dněpru, aby se ujistil, jestli jsou jeho nejbližší ještě naživu.

Ruský útok na Ukrajině. | Foto: ČTK/AP/Evgeniy Maloletka

Pětatřicetiletý pivot si v minulosti zahrál slavnou NBA. V zámoří působil v letech 2007 až 2012 v organizaci Jazzmanů z Utahu, kde si i přes malé vytížení získal přízeň fanoušků. Fesenko nyní hraje v íránské superlize za Sanaye Hormozgan, odkud zděšeně sleduje válku v rodné Ukrajině. Car s dobře seřízenou hokejkou. Jak se z Putina stal nejlepší kanonýr všech dob Fesenko je plný zloby. Vojenský konflikt v něm vyvolává odpor k Rusku. „Frustrace a nenávisti v mém srdci je teď příliš velká a v tuto chvíli nemohu mluvit s ruskými lidmi,“ svěřil se znechucený Fesenko deníku The Salt Lake Tribune. Nenávist v něm vzbuzuje hlavně ruský prezident Vladimir Putin, který bezdůvodně napadl Ukrajinu. „Obviňuju Rusko a lidi, kteří mlčí. Samozřejmě že ze všeho nejvíc obviňuju toho zatraceného diktátora.“ Národní hrdost Fesenko si přeje, aby Putin za své odporné činy trpěl. „Jsem ve svém srdci pacifista. Ale chci, aby jedna osoba trpěla. Chci, aby trpěla za smrt všech těch dětí, žen a vojáků mé země. Nenávidím Putina z hloubi srdce,“ řekl Fesenko. Sportovní neštěstí. Při ruské invazi zemřel nadějný biatlonista a dva fotbalisté Basketbalista je hrdý na ukrajinský lid, který se postavil ruským tankům na odpor. „Jsem na nás jako národ velmi hrdý. Míra nasazení, obětování a pomoci druhým je neslýchaná. Putin chtěl rozbít a rozdělit mou zemi na kusy. Ale ve skutečnosti ji sjednotil.“ Fesenko doufá, že i díky solidaritě zbytku světa s Ukrajinou válka brzo skončí. „Věřím, že my jako společnost to dokážeme přežít.“