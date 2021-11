Ten okamžik zvedl ze židlí, lavic a křesel jak fanoušky přímo v hale ve Wolverhamptonu, tak u televizních a počítačových obrazovek, a okamžitě se zařadil mezi ikonické chvilky šipkové historie. O co šlo?

Fallon Sherrocková potřebovala porazit Němce Gabriela Clemense (25. hráče světa) minimálně o dva legy, aby postoupila ze základní skupiny Grand Slam of Darts místo něj. Prohrávala už 1:3, pak otočila na 4:3 a v následujícím legu se dostala na skóre 170. Tři šipky v ruce, odhodlání v očích. A Sherrocková to dokázala: předvedla nejvyšší možné zavření s efektním závěrem na čistý střed. Vyhrála 5:3 a senzačně postoupila do play-off jednoho z nejprestižnějších turnajů okruhu PDC.

??? ?? ??? ??!!!!!! ?



It's stunning. It's special. It's Sherrock.



A simply incredible moment from Fallon Sherrock once again… A 170 finish to beat Gabriel Clemens and progress in the @CazooUK Grand Slam of Darts!



She just delivers once again ? pic.twitter.com/G1iVMkN2sY — PDC Darts (@OfficialPDC) November 16, 2021

„Ani nevím, jak to dělám, jsem na sebe tak pyšná,“ smála se Sherrocková. Její drobná postava se vedle bezmála dvoumetrového a metrákového Clemense (ne nadarmo má přezdívku German Giant, tedy „německý obr“) výjimala skutečně malebně a dost výstižně to ilustrovalo její výjimečnost v převážně mužském prostředí profesionálních šipek.

Obrýlená Angličanka tak jako první šipkařka v historii postoupila ze skupiny Grand Slamu, ale to jí nestačilo. Ve čtvrtečním osmifinále si doslova namazala na chleba ostříleného Rakušana Mensura Suljoviče a po vítězství 10:5 je ve čtvrtfinále. Neuvěřitelné.

„Nebyl to nejlepší zápas, ale výhru beru,“ poznamenala Sherrocková. Je fakt, že Suljovič se tentokrát dost trápil a výrazně zaostal za svým standardem, ale postup je postup. Tak daleko se žádná žena na majoru PDC ještě nedostala. „Cítila jsem dnes větší tlak, ale snažila jsem se ho dostat z hlavy,“ řekla oblíbenkyně publika.

Oteklý obličej vyprovokoval zbabělce z internetu

Sherrocková přepisovala historii už na předloňském mistrovství světa, kde postoupila do 3. kola (cestou mj. porazila právě Suljoviče, který na ni má prostě smůlu) a gratulovala jí i tenisová legenda Billie Jean Kingová. Letos se na sebe upozornila postupem do finále menšího turnaje v Kodani.

Už ve dvaceti letech platila za stoupající kometu ženských šipek. Když ještě fungovala organizace BDO, pořádající turnaje zvlášť pro muže a pro ženy (na rozdíl od PDC, která je nedělí), ve své kategorii zářila. Jenže pak přišly problémy a životní výzvy náročnější než nutnost trefit double 16…

Jako by nestačilo, že se Sherrocková musela coby samoživitelka starat o malého synka, navíc ji postihla nepříjemná a poněkud záhadná porucha ledvin. V jejím důsledku jí otekla tvář, jako by zničehonic přibrala dvacet kilo. Šipky hrála dál, ale internetové diskuse se zaplnily zraňujícími posměšky a stupidními komentáři.

„Nikdo za mnou nepřišel a neřekl mi to do očí, ale online je to jiné. Lidé se schovávají za své počítače,“ popsala Sherrocková svou zkušenost s nevybíravými internetovými útoky. Nemoc ustoupila, ale útoky haterů nezmizely. Naopak – když vzala útokem svět mužských šipek, zbabělých ataků z internetového přítmí přibylo.

Ženy v mužském světě? Jen čekaly na šanci

„Dřív jsem si to hodně brala a zraňovalo mě to, ale pak jsem si řekla, že to budu brát jako motivaci. Pokaždé, když jsem narazila na nějaký nenávistný komentář, rozhodla jsem se těm lidem dokázat, že se pletou,“ svěřila se.

I nyní na Grand Slamu Sherrocková dokazuje, že není jen marketingově zajímavou figurkou, kterou PDC cpe do popředí kvůli jejímu pohlaví (jak jí bylo občas předhazováno), ale že si své místo na šipkařském výsluní zasloužila svými výkony a výsledky.

Zároveň potvrzuje pravdivost slov své velké rivalky Lisy Ashtonové, další ženy, snažící se prorazit mezi mužskou elitou: „Čím víc příležitostí budou mít ženy hrát proti nejlepším mužům, tím víc se budou zlepšovat a vyrovnají se jim.“ Jinými slovy: v šipkách nemá smysl dělit soutěže na mužské a ženské, jen je dát třeba všem stejnou šanci prosadit se.

Sherrockovou teď v sobotním čtvrtfinále čeká Peter Wright, světová dvojka a loňský mistr světa. V základní skupině Angličanku porazil 5:1. „Snad to teď bude vyrovnanější souboj, strašně se na to těším,“ dodala hráčka, z jejíchž prstů s blyštivou manikúrou létají šipky se smrtící přesností.