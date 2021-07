Nedělní etapa podle očekávání vyvrcholila hromadným spurtem na Champs-Élysées, v němž Brit Mark Cavendish útočil na 35. etapové vítězství na Tour, kterým by překonal rekord belgické legendy Eddyho Merckxe. Nakonec dojel až třetí za Van Aertem a dalším Belgičanem Jasperem Philipsenem.

Někdejší mistr světa v cyklokrosu Van Aert znovu dokázal svou všestrannost. Po triumfech v 11. horské etapě a sobotní časovce nenašel přemožitele ani ve sprintu. Tento unikátní hattrick se naposledy podařil Francouzovi Bernardu Hinaultovi v roce 1979.

"Vůbec jsem nečekal, že bych mohl odjíždět se třemi výhrami v kapse. Takovéhle vítězství je neocenitelné, i když musím stihnout večerní let do Tokia," řekl Van Aert, který nezapomněl poděkovat stájovému kolegovi Miku Teunissenovi za to, že mu perfektně rozjel spurt.

Největší náskok za posledních sedm let

Třetím letošním prvenstvím se Van Aert dotáhl na Pogačara, celkem mají oba na kontě šest vítězných etap. Dvaadvacetiletý Pogačar, který jel ve žlutém nepřetržitě od osmé etapy, získal stejně jako loni rovněž puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře a bílý pro nejlepšího jezdce do 25 let.

"Žlutý dres a obhajoba titulu byly před startem můj cíl. Udělal jsem pro to maximum a jsem rád, že se mi to podařilo," prohlásil Pogačar. "Letošní vítězství se velmi liší od toho loňského. Poprvé to bylo úžasné, teď je to nepopsatelné, ale tuhle chvíli si stále užívám," dodal jezdec, který zvítězil s největším náskokem od roku 2014.

Loučící se Němec André Greipel, který na Tour vyhrál 11 sprinterských etap, dojel pátý. Mezi něj a Cavendishe, který udržel zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže, se vklínil ještě Slovinec Luka Mezgec.