Čeští softbalisté se na domácím mistrovstvím světa dostali do čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku turnaje je posunula výhra 5:4 proti Kubě a zejména pak rozhodující homerun Marka Malého, který v poslední směně otočil skóre utkání. Ve skupině A si tak Češi připsali tři výhry a postoupili díky vzájemným zápasům.

Český reprezentant Marek Malý | Foto: Česká softballová asociace

Hrdinou utkání se stal Marek Malý, který za nepříznivého stavu v poslední směně odpálil walk-off homerun za dva body a rozhodl klíčový duel na 5:4. „Ten pocit je skvělý, nepopsatelný. Šel jsem na pálku s tím, že je potřeba posunut běžce do skórovací pozice. Nakonec to dopadlo takto. Tohle je sen pro všechny pálkaře, zakončit utkání walk-off homerunem. Trenér mi v poslední směně řekl, ať si dělám, co chci. Chtěl jsem pálit,“ popsal Marek Malý, nejlepší český pálkař turnaje.