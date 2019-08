"Bohužel to na mistrovství světa nevyjde. Zdraví je přednější. Musím vyléčit zraněné koleno, abych mohl vydržet sezonu až do konce, protože se to se mnou táhne od ledna letošního roku a pořád se s tím trápím. Nestihl bych se na mistrovství světa připravit," uvedl Veselý v tiskové zprávě České basketbalové federace



"Na mistrovství světa jsem se hrozně těšil. Bohužel zdravotní důvody mi nedovolily se k národnímu týmu připojit. V kvalifikaci jsme udělali obrovský úspěch. Je mi líto, že si tam nemůžu s klukama zahrát," litoval Veselý, že přijde o první start basketbalistů na MS po 37 letech.



Naděje, že by se stihl dát dohromady, ukončil Veselý definitivním rozhodnutím čtyři týdny před úvodním zápasem na šampionátu, který Češi sehrají v neděli 1. září proti favorizovaným Spojeným státům americkým.

"Bylo to těžké rozhodnutí. Bohužel ale nejsem v situaci, abych se zakousl a řekl, že to trošku bolí a i tak budu hrát. Takhle jsem dohrával druhou polovinu sezony a to není řešení. Mám před sebou ještě dlouhou kariéru. Musím se s tímhle zraněním dívat i do budoucna," prohlásil Veselý.

Králíka z klobouku nevytáhneme



Momentálně se zdržuje v Bělehradě a rehabilituje. "Cvičím základní cviky a pomalu se teprve dostávám do dřepu. Koleno léčím od Final Four Euroligy. Od té doby jsem nehrál a ani neběhal. Snažím se to doléčit, aby koleno bylo stoprocentní a mohl se připravit, teď už bohužel, na sezonu," dodal Veselý.



Jeho absence znamená pro národní tým citelné oslabení. "Honza je úřadující MVP Euroligy, to dává samo o sobě punc kvality. Týmu se rozhodně hraje líp s ním, hlavně v obraně je mimořádně platný, když je na hřišti, máme výškovou převahu," řekl v rozhovoru s novináři manažer české reprezentace Michal Šob. "Ale takhle to je, tým dokázal na mistrovství světa postoupit téměř bez Honzy, musíme se s tím poprat," doplnil.



S Veselým byl realizační tým delší dobu v kontaktu a začal se s předstihem připravovat na horší variantu. "Zpráva se nezrodila dneska. Indicie jsme měli, podle toho jsme i reagovali. Přípravou administrativy, jako jsou víza, také po sportovní stránce. Co si budeme nalhávat, dlouhodobě nemáme v Česku pivoty, těžko šlo čekat, že vytáhneme králíka z klobouku," řekl Šob. "Čím dřív tuhle informaci máme, je to paradoxně lepší. Tým s tím může začít pracovat a nebudeme spekulovat, jestli Honza přijede, nebo ne. Víme, na čem jsme," doplnil.