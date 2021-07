Před pár dny se někdejší jezdec Rudé hvězdy Plzeň objevil na Staré dámě v rámci kampaně společnosti Škoda Auto „Vy patříte na Tour“. A i když jako reprezentant i trenér leccos zažil, byl ve svých dvaasedmdesáti letech nadšený.

S Andy Schleckem byl na ranní cyklistické vyjížďce, dopoledne se pohyboval ve startovní vesničce, kde se mimo jiné setkal s někdejším vítězem Tour Bernardem Thévenetem. Z VIP auta měl pak možnost sledovat peloton, a jak to vypadá kolem trati.

Srovnávat Tour a Závod míru? Těžké

Těch překvapení však zažil ještě víc. „Zničehonic přišla informace, že za chvíli poletím nad závodníky vrtulníkem. Když jsme pak čekali na dojezd, sdělila mi zástupkyně Škody, že budu v přímém přenosu předávat cenu lídrovi bodovací soutěže, kterou dotuje mladoboleslavský výrobce. Musím přiznat, že jsem byl z toho docela nervózní,“ sdělil s tím, že v covidové době nešlo o pravou gratulaci, ale o jakousi stafáž a zamávání.

„Všechno předčilo moje očekávání. Organizace jedné z největších sportovních akcí je skvělá. Když si pomyslím, že každý den je startovní proces a paráda s dojezdem někde jinde, tak musím smeknout,“ pokyvoval hlavou Antonín Bartoníček.

Své zážitky může srovnávat s dobou před padesáti lety. „To je těžké. Ani Tour tehdy nemohla být organizačně vyšperkovaná. Sportovně ale byli profesionálové proti nám mnohem dál. Ke konci kariéry jsem zažil pár otevřených závodů. Na rovině jsme se s nimi drželi, ale v kopcích nám zmizeli z dohledu. Popravě ale z čeho jsme mohli mít výkonnost? Přijeli jsme autobusem a po cestě si ukrajovali z šišky salámu,“ vzpomínal.

Vítězství v kruté etapě

Přesto si úspěchy ze Závodu míru rád vybavuje. Byly bedlivě sledované, jelikož šlo o politickou akci tří socialistických zemí. „Nejvíc si člověk pamatuje na výhry. V roce 1972 celkově zvítězil Vlastimil Moravec a mohu říct, že nástup k triumfu jsem odstartoval já.“

Bartoníček dojel třetí v Geře, vyhrál v Karlových Varech, v Praze byl druhý a parádní jízdu dokončili Moravec s Hrazdírou v Hradci Králové. „Pak jsme žlutý trikot udrželi až do Varšavy. Byla to skvělá týmová práce.“

O vítězství v rodných Karlových Varech často vypráví. „Byla to krutá etapa. Když se vystoupalo z Gery do Krušných hor, rozfoukal se vítr, pršelo a pak i sněžilo. Musím připomenout, jaké jsme měli oblečení. Přes vojenské rukavice jsme měli gumové a ty byly utažené leukoplastí. Přes sebe jsme měli šusťák. Byli jsme tak zmrzlí, že jsme nebyli schopní se ani najíst,“ kroutil hlavou.

S kluky si rozdělili peníze

Jako Karlovarákovi se mu v cíli dostalo uznání. „Nebylo to tím, že bych znal dojezd. Asi mi ale tisíce lidí dodaly nějakou energii, protože všichni soupeři, co vjeli přede mnou na stadion, se na rozmáčené škváře skoro zastavili. Já ale kolem nich z pravé strany prolít jako bych měl křídla. Vítala mě máma a v Rudém právu bylo tehdy moje jméno vytištěné palcovými titulky,“ říkal cyklista, který odjel půltucet ročníků Závodu míru, vyhrál v nich šest etap a nejlépe skončil celkově šestý.

Zastaví se při vzpomínce, jak po etapovém vítězství v Mladé Boleslavi dostal načerno auto. „Oficiálně to nešlo, protože za celkové vítězství byla stejná cena. Večer ale za mnou přišli ze Škodovky a řekli mi, že mi vůz dají, ale nesmím to nikde říct. Auto jsme ani neviděli, ale s kluky jsme si aspoň rozdělili peníze. Teď už to můžu prozradit,“ smál se.